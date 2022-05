„Porota to měla velmi těžké rozhodnout. Každá z dívek ukázala svou jedinečnost,“ sdělil ředitel soutěže Roman Štěpánek. Posuďte ostatně sami ve fotogalerii u článku. Stejně tak si můžete připomenout, jak to vypadalo na castingu v Olomouci a Pardubicích.

Štěpánek doplnil, že soutěžící zahájily večer vášnivou choreografií v rytmu karnevalu Ria de Janeira. Za celé finále na sebe oblékly hned několik nadčasových návrhářských modelů, a to i svých jakožto součást speciální karnevalové disciplíny.

OBRAZEM: Kdo má hezčí dívky? Casting Miss OK doplnil finalistky z Čech

„Pro dívky to byl velmi náročný, ale zároveň obohacující večer, kterým je doprovázeli a jistili moderátoři Eva Decastelo a Petr Šimek,“ doplnil Štěpánek.

Rozdáno bylo celkem 5 korunek. I. Vicemiss OK 2022 se stala Bára Simperová a II. Vicemiss OK 2022 Anna Mary Bandyová. Jako Miss OK Face 2022 si ocenění odnesla Bára Simperová, která se zároveň stala Miss OK Internet 2022.

