Nejen ženy, ale i někteří muži vnímají mateřství hodně emocionálně. Patříte mezi ně? Nejsem maminka, ale bezprostředně po porodu jsem se tak cítil. Dítě byla má vysněná touha, a najednou se ten zázrak stal. Někde v bulváru napsali, že jsem ještě druhý den pobrekával, ale já jsem pobrekával dojetím. Byl jsem dojatý z toho, že máme zdravé miminko, že je Esterka v pořádku, že je i její maminka (Sarah Opravilová, pozn. red.) v pořádku. To není vždycky samozřejmost. Navíc to, že to vzniklo přirozeně, je krásný a já jsem za to vděčný. Už jsem posílal nahoru plno vzkazů.

Jak to probíhalo?

Klečíte a dokola říkáte: Děkuju, vím, budu hodnej. (smích) A pak si hned řeknete: Teď teda musím zabrat. Jenže v období pandemie moc zabrat nejde. Chtěl bych mít hrozně moc práce, zakázek, nosit domů hodně peněz… Chvilku jsem tak doma seděl, škrábal se na hlavě a pak jsem začal vařit. Dnes už se pokládám za docela dobrého, hlavně dětského kuchaře. Znám dětské potraviny, mohl bych napsat „antiprdínkovou“ kuchařku, na to se specializuju. (smích) Když má malá prdíky, hned uberu, do všeho dávám hodně kmínu a tak dále. Vařím tedy jídla, snažím se uklízet, i když v tom jsem pořád žabař, tam jsem ztracenej.

Před narozením dcery jste měl určitě nějaké představy. Naplnily se, nebo je vše úplně jinak?

Osobně mě hodně překvapilo, že se docela vyspíme. Já tedy spím tak, že i kdyby snad malá hořela v ohni a křičela, tak to se mnou ani nehne. Možná je to můj problém, že spím tak tvrdě, ale je to tak. Chvilku jsme s partnerkou žili i zvlášť, což mi taky vyhovovalo, bezvadná přestávka v covidu. (smích) Partnerky je mi teď líto. Moc ji obdivuju a snažím se jí pořád něco nosit, vyvařovat, připravuju vaničku…

Herec Petr Stach: Mám rád krásno, někde uvnitř ho dokážu vycítit

Jak zvládáte, když dcera brečí?

Když dostane záchvat, dostávám ho taky. Najednou se ve mně objevujou hnusy, o kterých jsem vůbec nevěděl, a jsem ztracenej. Když pak někde čtu, že někdo zabil řvoucí dítě v afektu, tak ho vlastně chápu. Nebo když si vzpomenu na Polednici, tak už přesně vím, o čem ta báseň je. Nemám zatím takovou trpělivost. V tom jsou úžasní naši rodiče, kteří už ji mají a vše s malou si užívají. Donekonečna s ní chodí, chovají ji… Já se to teprve učím. Potřeboval bych systém automat, pak ho chvilku vypnout a pomazlit se a pak ho zase zapnout. Jenže to nejde. Každý den je jiný.

Tušíte, jestli budete víc rozmazlovací, nebo přísný rodič?

Podle toho, jaká Esterka bude. Jestli bude po mamince, mohla by být dost paličatá a budu muset trochu zabrat. Ale myslím si, že si mě hezky povodí. (smích) Tak nějak tuším, že budu úplně rozteklé máslo. Vidím ty táty s dcerama okolo a jsou to trosky. (smích)

Kdo další známý ještě v poslední době rodil?



„Jarní“ nadělení

„To naše jaro začalo 16. února sedm minut před desátou večer. Viděl jsem to. Intenzitu těch okamžiků plně nikdy nevystihnu. Ale bez nadsázky, probudí se v člověku nový rozměr lásky. K mojí ženě. K životu. A hlavně k němu.“ Takové vyznání učinil Libor Bouček (41) poté, co se mu narodil jeho první potomek, syn Albert.



„Nikdy v životě jsem nebyl tak šťastný jako teď,“ dodal ještě oblíbený moderátor. Tím, jak nadšeným je manželem a otcem, se občas hodně rád pochlubí a velkých vyznání se opravdu nebojí, což je velmi sympatické.



Australské překvapení

Barbora Strýcová se stala maminkou v průběhu září a stejně jako Petra Hřebíčková, ani ona neměla zájem o mediální pozornost. Ozvala se až z domácího prostředí, když na svém instagramovém účtu sdílela fotku roztomilé postýlky s informací, že se jí narodil syn Vincent.



O pár týdnů později už byla Bára sdílnější a podstatně otevřenější. Do světa poslala fotku, na které malého kojí a připojila i vzkaz: „Šestinedělí je skoro za mnou. Občas to pořád trošku drhne – hlavně v noci –, ale už jsme se tak nějak sladili a zvykli si na sebe.“



Oblíbená tenistka, kterou těhotenství „zaskočilo“ během letošního Australian Open, se s kariérou nestihla rozloučit a svou derniéru by ráda odehrála na slavném Wimbledonu.



Dominátor junior

Geniální brankář, který za svou kariéru úspěšně odchytal dvaadevadesát procent zápasů si připsal další úspěch. Dominik Hašek (56) se totiž ve svých šestapadesáti letech stal potřetí otcem. Vzhledem k tomu, že má z prvního manželství dvě už dospělé děti, musí své rodičovské dovednosti oprášit. Nejmladšího potomka Honzíka má s přítelkyní Lenkou, která Dominátora juniora porodila na podzim.



Synchronizované těhotenství

Je jich všude plno, a aby jich bylo ještě víc, rozhodly se Martina Pártlová (42) i Nikol Leitgeb (35) porodit. A ještě k tomu společně. Sladily proto těhotenský diář a své potomky porodily „císařem“ v jeden den.



Císařským řezem však děti nepřišly na svět z plezíru. Oběma novopečeným maminkám doporučil tento porod jejich ošetřující lékař. Zatímco se Martina coby prvorodička radovala z dcery Stelly, Nikol pořídila svému staršímu synovi brášku Tobiase.



Soukromé těhotenství

Na začátku února odstartovala hvězdný baby boom Zuzana Norisová (42), které covidová situace nahrála do karet. Dlouhých osm měsíců totiž požehnaný stav dokázala utajit. Dcerou Lilianou se ale fanouškům pochlubila hned po porodu.



Tajnůstkářka

Herečka Petra Hřebíčková (42) se během letních prázdnin stala trojnásobnou maminkou. Ještě před lety by takové „skóre“ nečekala ani ona, a už vůbec její gynekoložka, která jí coby patnáctileté sdělila, že bude mít problém s otěhotněním.



Sympatická herečka se však nevzdala a zkoušela různé cesty. Proto se letos díky naději, která nikdy neumírá, radovala již potřetí. Zřejmě aby nic nezakřikla, snažila se jak těhotenství, tak i samotný porod utajit, co to šlo. Ke konci srpna se ale pochlubila informací, že ke starším synům Šimonovi a Mikulášovi přibyla v půlce července i malá Mariannka.



Porod nanečisto

Nejdřív si Eva Josefíková (31) vyzkoušela porod nanečisto v seriálu Slunečná a jen pár týdnů nato se stala maminkou i v reálném životě. S manželem scenáristou Matějem Podzimkem se od jara těší z dcery, která dostala netradiční jméno Lota.



Gabi opět září

Gabriela Soukalová (32) má za sebou nelehké životní období, které však v září definitivně uzavřela díky radostné události. Svému partnerovi a velké životní podpoře Miloši Kadeřábkovi porodila dcerku Izabelu Gabrielu.



„Člověk často řeší svou minulost nebo myslí na budoucnost a kolikrát mu úplně uniká přítomnost. Tuhle přítomnost, kterou máme s přítelem a naší maličkou, ale chci prožívat každou buňkou,“ svěřila se svým fanoušků bývalá biatlonová hvězda, která po letech strastí opět září. Sice ne v bílé stopě, ale jako maminka.



Hlídá celá rodina

Oblíbená herečka Patricie Pagáčová (33) porodila své první dítě na konci května a s dcerou Bibi je prakticky neustále. Jen tu a tam si odskočí za pracovními příležitostmi.



„Nechci to s prací moc přehánět, když je Bibi ještě takhle malinká. Ale když už pracuju, s Bibi je buď manžel, nebo moje maminka, případně můj tatínek. A když nikdo z nich nemůže, je k dispozici jako pomocná ruka dokonce i moje manažerka,“ prozradila v rozhovoru pro web prozeny.cz sympatická maminka.