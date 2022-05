Sandra Bullocková je pevnou součástí hollywoodského Olympu už víc než dvacet let. Filmový průmysl na ni nezanevřel, ani když ho otevřeně kritizovala kvůli jeho slabosti pro sotva zletilé herečky, a dokonce ani když se stala jednou z tváří kampaně MeToo. Možná je to tím, že se nikdy nesnažila zalíbit a role vybírala tak, aby výsledek bavil ji i diváky.

„Vždycky jsem chtěla hrát role, které dostávali muži. Nikdy jsem si sama sebe nepředstavovala jako něčí krásnou blonďatou přítelkyni. Táhlo mě to k věcem, co mají v sobě oheň, napětí, humor. Chtěla jsem hrát v akčních filmech, dramatech, v komediích,“ netajila při rozhovorech. A to se jí podařilo.

Německé kořeny

Než se ze Sandry Bullocková stala jedna z nejlépe placených hereček, byla pilná studentka, která mluvila stejně dobře německy jako anglicky. Do svých dvanácti let totiž vyrůstala v Německu, kde se její rodiče poznali. Otec, původem z Alabamy, byl do Norimberku umístěn v rámci armádní služby a matka, operní pěvkyně, odtud pocházela. Postupně žili i v Salcburku a Vídni, než se rodina přesunula zpátky do Ameriky. Tou dobou už měla Sandra za sebou první zkušenosti z velkého jeviště.

Odmala chodila na hodiny zpěvu a baletu, takže není až tak překvapivé, že se čas od času objevila po boku své matky v některé z operních inscenací. Na střední škole dělila svůj čas rovným dílem mezi roztleskávání a divadlo. A když došlo na volbu univerzity, už neváhala. Pět let věnovala studiu divadla, a když získala titul, odstěhovala se do New Yorku, aby si splnila sen.

Šatnářka

Následující roky nebyly snadné. Jako každá začínající herečka chodila od konkurzu ke konkurzu a mezitím se snažila vydělat si na nájem jako barmanka, servírka, a dokonce i šatnářka. Zahrála si v několika studentských filmech a off-broadwayské inscenaci, ale pořád nic nenasvědčovalo tomu, že by se její situace měla zlepšit. Pak ale svým výkonem na jevišti okouzlila jednoho režiséra, získala roli v televizním filmu, a to vedlo k seriálu Working Girl. Seriálu se sice navázat na úspěch filmového hitu Podnikavá dívka nepodařilo, ale Sandra Bullocková v hlavní roli padla do oka řadě producentů.

A výsledkem byly romantické komedie Nápoj lásky č. 9 a Věc zvaná láska, a především akční sci-fi Demolition Man se Sylvesterem Stallonem a Wesleym Snipesem. Její hvězda začala pomalu stoupat, ale nedá se to srovnat s tím, co následovalo o rok později po premiéře Nebezpečné rychlosti.

Úspěch

Její kariéru odstartovala role, kterou předtím odmítl zástup zkušenějších kolegyň. Divoká jízda autobusem po boku mladého a neokoukaného Keanu Reevese se na první pohled zřejmě nezdála dostatečně umělecky hodnotná, nakonec ale na Nebezpečnou rychlost pěli ódy shodně diváci i kritici. A to především zásluhou skvělého obsazení. Sandru Bullockovou role studentky Annie, která svým řidičským uměním zachránila nevinné životy, vyšvihla mezi hollywoodskou elitu. Na nedostatek nabídek si už nikdy stěžovat nemohla, ale v osobním životě už to tak růžové nebylo.

Randila s hereckými kolegy Tatem Donovanem, Matthewem McConaugheym nebo Ryanem Goslingem, ale nebylo to ono. A když už si myslela, že v motorkářském nadšenci Jessem Jamesovi našla toho pravého, zjistila, že ji podvádí. Ještě než požádala o rozvod, stalo se ale něco, co její život ovlivnilo víc než sláva nebo záletný manžel.

Splněný sen

V roce 2005 bylo Sandře Bullockové čtyřicet jedna a pomalu se začala smiřovat s tím, že z ní máma nikdy nebude. Ani ne měsíc po jejích narozeninách ale všechno změnila přírodní katastrofa. „Udeřila Katrina a mně něco říkalo, že moje dítě je tam.“ Adopční proces zkomplikovaný rozvodem trval čtyři roky, ale stálo to za to. Když se jí Louis poprvé podíval do očí, okamžitě prý věděla, že udělala správně. „Měla jsem pocit, jako by byl mojí součástí odjakživa.“ O pět let později prožívala stejné štěstí znovu, tentokrát s dcerou Lailou.

A osud zasáhl i potřetí. Na oslavu Louisových pátých narozenin pozvala fotografa Bryana Randalla, přeskočila jiskra a od té doby tvoří rodinu. Jak sama říká, konečně našla svou životní roli. „Doufám, že můj příběh lidi inspiruje. Že jim ukáže, že není důvod bát se expirační lhůty. Venku jsou statisíce dětí, které čekají, až budou moct být součástí vaší rodiny. Není jen jeden způsob, jak se stát rodičem.“