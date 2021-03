Počty nezaměstnaných, respektive uchazečů o práci kvůli vládním nařízením souvisejícím s pandemií koronaviru v poslední době stále rostou. Potvrzuje to i Daniela Čajánková, ředitelka personální agentury Stimul: „Ano, zaznamenali jsme větší zájem o práci, především od uchazečů z postižených oborů, z gastronomie a cestovního ruchu. Ale také od lidí, kteří jsou ve firmě postradatelní, firma se bez nich obejde. Často jde o zaměstnance, kteří nenabízejí nic navíc. Ani vzdělání, ani zkušenosti, ani snahu,“ říká.

Ztráta práce mívá logicky velký dopad na psychickou pohodu člověka. Podle psychologů u propuštěného zaměstnance nejprve nastává fáze popření, ve které nemůže ani nechce uvěřit tomu, že přišel o práci, a jednoduše to odmítá uznat. Pak obvykle přichází vztek. Vyhozený zaměstnanec se zlobí nejen na svého bývalého nadřízeného nebo celou firmu, ale i na sebe a své blízké, kteří za nic nemohou. Je to dáno pocitem frustrace způsobeným i finančními starostmi, obavami o zabezpečení rodiny a tak dále. Člověk pociťuje náhlou prázdnotu a nenaplněnou potřebu sebeuplatnění. Nakonec se s tím ale většina lidí smíří, přes ztrátu zaměstnání se přenese a jde dál.

Pomůže, když budete o svých problémech mluvit s rodinou, s přáteli a nebudete v sobě své pocity dusit. Důsledky vaší nezaměstnanosti se stejně projeví, například omezením rodinného rozpočtu nebo ve vaší zvýšené náladovosti či citlivosti. Mohou se tak ve výsledku zhoršit i vztahy v rodině.

Zjistěte si, jak jste na tom

Co by měl člověk udělat jako první, když se dozví, že dostal výpověď? „Nezhroutit se! Vzít to rozumně. Nebrat to jako nespravedlnost. Prostě volba na někoho padnout musela,“ říká Daniela Čajánková. „Až se znovu nadechnete, zapřemýšlejte, co umíte, co můžete nabídnout, jaké máte možnosti. A také se připravte na to, že možná nebude reálné získat stejně nebo lépe placenou práci, než jakou jste měli doposud,“ dodává.

Psychologové doporučují zjistit, jak si stojíte. Udělejte si seznam vašich závazků a spočítejte, kolik financí vám zbývá. Můžete se také zajímat o to, jestli máte nárok na nějakou sociální dávku od státu, která by vám pomohla překlenout období bez práce. Je dobré sepsat si, co všechno můžete v danou chvíli udělat a jaké jsou vaše možnosti.

Samozřejmě nastává vhodná chvíle oprášit váš profesní životopis neboli CV (curriculum vitae). Abyste získali dobrou práci, měl by být napsán opravdu dobře, což bohužel nebývá samozřejmostí. „Velmi často chybí informace, v jakém oboru lidé pracují. Například obchodníci popisují, jakým způsobem prodávají, ale zapomenou sdělit, co vlastně prodávají. Důležitá je i informace o historii zaměstnání. Jak často uchazeč měnil práci, jaké pozice zastával a podobně,“ vyjmenovává Daniela Čajánková.

A přidává radu, jak správně životopis napsat: „Existuje mnoho návodů, některé například nabádají ke stručnosti. Ale výsledkem pak je, že přijde tak stručné CV, které vlastně o uchazeči nic neříká. Nebo jsou sdělení tak obecná, že se budou hodit na každého. Ale je přece třeba v životopise něčím upoutat. Moje rada je, nebojte se o sobě sdělit pár konkrétnějších bodů z pracovní náplně. CV na jednu až dvě strany A4 je zcela v normě.“

Lamentace nikoho nezajímají

Pokud byste měli v úmyslu vyšperkovat životopis pro budoucího zaměstnavatele lamentacemi nad tím, že vás koronavirus připravil o práci, že živíte rodinu, a podobnými emocionálními výlevy, vězte, že to není dobrý nápad. „Stejně tak není vhodné příliš kritizovat nebo dokonce pomlouvat bývalého zaměstnavatele. Odůvodnění, proč nemáte a hledáte práci, je potřeba připravit tak, aby mělo logiku a bylo důvěryhodné. Aby nevzbudilo dojem, že se za covid jen schováváte,“ apeluje Daniela Čajánková z personální agentury Stimul.

Obrátit se na personální agenturu má obecně tu výhodu, že dokáže novému zaměstnavateli uchazeče o práci komplexně představit, čímž mu poskytuje určité doporučení: S tímto kandidátem má smysl se setkat a jednat. Často jsou také přes ně obsazovány pracovní pozice, které firma nabízí skrytě a nenajdete je nikde zveřejněné. Některé agentury navíc nabízejí uchazečům o zaměstnání i psychologické posouzení pracovních způsobilostí.

„Jde o vyplnění testů nebo zkoušek, které by měly po celkovém vyhodnocení poskytnout obrázek o kandidátových předpokladech pro danou práci. Existuje velké množství různých klasických testů, on-line forem, ale i akčnějších typů aktivit. Záleží na typu obsazované pracovní pozice, zadání od zaměstnavatele, ale i na praktické zkušenosti psychologa,“ uzavírá odbornice na personalistiku.

Každopádně byste si po ztrátě práce neměli dovolit zlenivět. Sledujte pravidelně nové pracovní nabídky a zdokonalujte svůj životopis. I když třeba nejste rození optimisté, můžete svou současnou situaci brát jako příležitost a nový začátek.