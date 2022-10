„Rozhodli jsme se pro zachování stávajícího a osvědčeného urbanistického řešení. Trojúhelníkové uspořádání domů odpovídá provozu lihovaru, orientaci ke světovým stranám a průhledům do krajiny,“ uvedla za architektonické studio Tereza Scheibová.

Ze stavebního hlediska architekti navrhli pro přízemí železobetonový monolit, v patře pak subtilní fošinkovou dřevostavbu.

Investoři jsou ze svého životního rozhodnutí nadšeni a nelitují. „Tvoříme si svůj svět, ve kterém žijeme i pracujeme. Naší vizí je získat z ovoce, bylin a dalších surovin to nejlepší a uchovat to v lahvi. Jsme sadaři a palírníci. Chováme včely, prasata a pečujeme o zahradu. Není to vždy lehké, ale stojí to za to. Děláme práci poctivě,“ říkají pan Ondřej s paní Kateřinou.

A jak to u nich v lihovaru vypadá se podívejte ve fotogalerii.