Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni otevřela v Chebu novou dluhovou poradnu.

Peníze, bankovky, česká měna, koruna, úspory - ilustrační foto. | Foto: ČTK

Ta sídlí na adrese Palackého 2087/8A. Otevřena je vždy v pondělí od 9.30 do 14.30 hodin a ve středu od 9 do 14.30 hodin. Ostatní dny jen podle domluvy. Služby poradny jsou bezplatné.Otevřeno tu je v pondělí od 9.30 do 14.30 a ve středu od 9 do 14.30.