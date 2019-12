KDY: Kdykoli od 10 do 17 hodin

Cheb

Retromuseum Cheb disponuje stálou expozicí, která se nachází v přízemí a v mezipatře budovy a věnuje se designu a životnímu stylu 60. a 80. let. Jedná se o první výstavu různých oblastí designu, která zasahuje mimo jiné i do architektury, hudby a komplexně představuje kulturu poválečného Československa. Život té doby přibližují reálná prostředí, v nichž si návštěvníci mohou otevřít zásuvky a skříně, posadit se do křesla, a dokonce v televizi sledovat tehdejší program.