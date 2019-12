KDY: 27. prosince od 17. hodin

KDE: Západočeské divadlo v Chebu, studio d

ZA KOLIK: 130 Kč

Autorská inscenace o stěhování a všech bytech, ve kterých jste bydleli. O tom všem pojednává divadelní hra s názvem Geometrie domova. Hlavní postava za posledních 12 let žila celkem v 17 bytech. Jaké to je, co to obnáší, co dělá domov domovem? Začátek je ve Studiu d v pátek 27. prosince od 17 hodin.