KDY: každý den od 10 do 17 hodin

KDE: Mariánské Lázně

ZA KOLIK:

Jedna z nejnavštěvovanějších atrakcí Mariánských Lázní i Karlovarského kraje, miniaturpark Boheminium, ve kterém se nachází na sedm desítek modelů významných stavebních i technických památek z České republiky, má otevřeno i v zimní sezóně. Otevírací sezona do 31. března je přizpůsobena zimní době, a to včetně víkendů a svátků. Návštěvníci zde naleznou například miniatury hradu Karlštejn, Hluboké nad Vltavou nebo plzeňské katedrály. Nechybí ani nově odhalený model zámku Lednice. Park Boheminium má otevřeno každý den od 10 do 17 hodin. (