KDY: 27. listopadu od 19. hodin

KDE: Západočeské divadlo Cheb

ZA KOLIK: 350, 450 Kč

Komedie ostrá jako břitva a drsná jako Irsko 30. let. To je divadelní hra s názvem Mrzák inishmaanský. Tu uvidí lidé v Západočeském divadle v Chebu. Komedie pojednává o tom, co se stane, když do nejzapadlejšího zapadákova v Irsku přijedou filmaři až z Ameriky. Autorem hry je Martin McDonagh (1970), který dnes patří k nejranějším irským dramatikům u nás i ve světě. Na prknech se objeví Matouš Ruml nebo Jitka Nerudová.