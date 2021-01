Cheb - Tříkrálová sbírka se koná letos v jiném režimu než v předchozích letech. Koná se 1.–24. ledna.

Tři králové - kresba | Foto: Deník

Vzhledem k současné situaci, kdy je stupeň PES na hodnotě 5, se bude koledovat převážně virtuálně na webových stránkách sbírky. Kdo chce, může přispět i fyzicky, a to v prostoru kostela svatého Mikuláše a Alžběty v otevírací době. Což znamená denně od 12 do 16 hodin. A o víkendech od 12 do 17 hodin.