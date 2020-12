KDY: do 18. prosince út-pá 9-12 a 13-17 hodin

KDE: Muzeum Aš, Zámeček

ZA KOLIK: základní vstupné 32 Kč

Přijďte si do muzea zavzpomínat na „novoty“, které přinesl rok 1990 do našich životů. Muzeum je otevřené od úterý do pátku od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, o víkendu v zimním období od 10 do 14 hodin. Základní vstupné je 32 Kč.