KDY: 11. dubna od 20 hodin

KDE: fb: Horňák žije

ZA KOLIK: zdarma

"Michaela Nosková je především muzikálová zpěvačka, Sokolovští ji však mají možnost znát kromě soutěže SuperStar také z každoročních Vánočních koncertů, které pravidelně a ráda navštěvuje. V uplynulých dnech pořádala vystoupení v domě pro seniory a i my se pokusíme zprostředkovat odpolední přenos do těchto institucí," stojí na pozvánce z MDK. Vy se můžete těšit na tuto skvělou ženu v sobotu od 20 hodin v živém vysílání na zdi události Horňák žije. "Pokud vás zajímá něco k aktuálnímu i neaktuálnímu dění, připravena s odpověďmi bude starostka města Renata Oulehlová. Co tentokrát vymyslí tanečník a moderátor Jan Onder, to se nechte překvapit," zve MDK Sokolov.