KDY: 4. dubna od 20 hodin

KDE: https://www.facebook.com/events/2612672139013149/

Tentokrát vás bude bavit imitátor Petr Martinák a slova se chopí místostarosta Sokolova Jan Picka. Hudební kulisu zajistí Duo H2O. Diváci se mohou stát i přímými účastníky. Zaprvé můžete sami navrhovat, kdo by se vám v rubrice líbil jako další host, a zadruhé se můžete pozvaných hostů sami ptát na to, co vás zajímá.