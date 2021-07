V empire vitríně foyer půjčovny pro dospělé při Městské knihovně v Chebu si můžete prohlédnout výstavu.

Městská knihovna Cheb. | Foto: Deník/Jan Buriánek

Výstavkou na chodbě před půjčovnou pro dospělé si připomenete významného malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana. K vidění bude tato jedinečná výstava až do konce července. Expozice tu bude k vidění do 30. 7. denně od 9 do 17 hodin, Městská knihovna Cheb.