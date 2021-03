Se zajímavým nápadem přišli pracovníci mariánskolázeňského muzea a galerie Goethe. Když nemohou návštěvníci do galerie, přijde umění za nimi. Využili výlohy aktuálně zavřených obchodů a do nich nainstalovali historické fotografie Mariánských Lázní od Františka Fridricha. Nyní jjsou tam k vidění fotografie z Hlavní třídy.

„Moje pozvánka nebude do okolních lesů, ale přímo na mariánskolázeňskou Hlavní třídu,“ informoval ředitel mariánskolázeňského muzea Jaromír Bartoš. „Po domluvě s majiteli obchodů a kaváren na Hlavní třídě jsme pro vás připravili výstavu historických fotografií ve výlohách otevřených i uzavřených obchodů. Korzovat a prohlížet si fotografie s atmosférou zašlých časů můžete od Bar Caffe New York až po Foto-Král, kde najdete celkem 23 výstavních panelů s fotkami Mariánek z let 1869 až 1885,“ dodal.