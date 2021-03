Tip Deníku: Pusťte si koncert kapely Kryštof ve svém obýváku

Richard Krajčo během předávání cen Thálie. On a kapela Kryštof sbírají ocenění ve velkém a to oprávněně. V současné tuzemské popové hudbě snad není kapela, jež by zvládala obrovské halové turné, které by bylo vyprodáno. K tomu Krajčo hraje v divadle. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Připojte se v sobotu 13.3. 2021 od 18. hodin k divadelnímu představení s písničkami v netradičním i původním pojetí z Domu kultury města Ostravy.

Vše začne úvodním studiem ligy mistrů, v následném koncertu nebude chybět povídání, kapelní vyprávění, odpovědi na přímé dotazy od vás a speciální hosté jako LuckySings. Těšíme se na vás alespoň v této podobě, než si zase doopravdy společně zazpíváme. Po zakoupení vstupenky získáte link a přístupový kód pro jedno zařízení. Využít je můžete v telefonu, počítači a nebo televizi, podporuje-li zobrazení prohlížeče, případně lze připojit k TV jiné zařízení bezdrátově nebo standardně například kabelem HDMI.