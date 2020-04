Tip Deníku: Virtuální kino si našlo už své diváky

Když nesmí diváci do svého oblíbeného kina, přichází kino k nim do obýváku. To je motto projektu Vaše kino, který přináší virtuální promítání do vašich domovů.

Ve čtvrtek je na programu film Šťastný nový rok. | Foto: fandimefilmu.cz