KDY: 19. a 20. srpna od 20.30

KDE: louka za poliklinikou Astra, Hradební ulice

ZA KOLIK: vstupenky v obchodním oddělení divadla a Turistickém infocentru

To nabízí letní představení nově i na louce za poliklinikou Astra v Hradební ulici. První dvě představení jsou na programu ve středu a ve čtvrtek od 20.30. Ve středu to budou Všechny báječný věci a ve čtvrtek Odysseus. Vstupenky seženete v obchodním oddělení divadla, popřípadě v Turistickém infocentru Cheb. V případě špatného počasí se představení přesouvá do prostor divadla.