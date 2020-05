KDY: úterý až neděle od 10 do 17 hodin

KDE: GAVU Cheb

ZA KOLIK: 80 Kč, zlevněné (senioři a studenti) 50 Kč

Láká návštěvníky na stálou expozici umění po roce 1990 a také na několik výstav. V rámci formátu jednoho díla to bude výstava věnovaná nově objevenému náhrobku Jaroslava Horejce ve Stříbře. V kavárně to bude drobná výstava Stanislava Setinského k jeho novému cestopisu pro děti To je Jeruzalém. V Malé galerii se představí dvě výtvarnice – Karíma Al-Mukhtarová a Maud Kotasová, které spojuje technika vyšívání, ovšem na zcela atypické materiály, jako je sklo, keramika či třeba obyčejná popelnice.