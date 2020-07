KDY: 16. července od 19.30

KDE: Městské divadlo Mariánské Lázně

ZA KOLIK: 300-340 Kč

Pořád však obývají společný byt, protože ONA v něm má ordinaci, ON kancelář. A tak se nechtěně stávají svědky nových vášní svých protějšků a začíná pracovat nečekaná žárlivost a naschvály… To je hlavní zápletka francouzské situační komedie Marca Camolettiho Stará láska nerezaví, kterou do mariánskolázeňského divadla přiváží Divadélko Radka Brzobohatého Praha. V režii Hany Gregorové se představí například Irena Máchová / Barbora Mottlová, Patricie Pagáčová / Ivana Korolová, Felix Slováček jr. či David Gránský. Vstupenky seženete v KIC za 300-340 Kč.