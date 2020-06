KDY: 18. června od 17 hodin

KDE: Muzeum Cheb

ZA KOLIK: zdarma

„Výstava dovolí návštěvníkům Muzea Cheb nahlédnout do části bohatého muzejního sbírkového fondu, z něhož většina je uložena za vhodných klimatických podmínek v depozitářích a prezentována příležitostně v rámci odborných výstupů muzea,“ přibližují pořadatelé chystanou výstavu. „V rámci výstavy se představí polovina z 26 muzejních podsbírek s informacemi, stručnou historií a několika zajímavými exponáty z každé z nich dle výběru svého kurátora, tedy souhrnně jednotlivých správců prezentovaných podsbírek. Cílem této výstavy je ukázat různorodost muzejní sbírky se zajímavými ukázkami a informovat o tom, jak se o sbírkové předměty pečuje i jakým způsobem je muzeum získává,“ doplnili. Zároveň bude v rámci této vernisáže zpřístupněna další místnost Valdštejnského okruhu, v níž je nově umístěna vycpanina Valdštejnova koně spolu s dalšími exponáty k tématu Albrechta z Valdštejna a třicetileté války. Výstava potrvá do 17. září a otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma.