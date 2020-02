KDY: 27. února od 19 hodin

KDE: Studio "d" Cheb

ZA KOLIK: 150 Kč, studenti a důchodci 130 Kč

První budou Přátelé ze skříně autora Gabora Rassova. "Nemáte přátele, protože jste příšerní? Nyní máte možnost výhodné koupě přátel, které stačí jen občas nakrmit a poskytnout jim přístřeší ve skříni (zavírat do kredence je zakázáno). Přátelskými protislužbami se nemusíte zatěžovat! Není to skvělé? Je to skvělé!

Poté přijde na řadu Vernisáž Václava Havla. "Věra a Michal si zařídili byt. Zařídili si ho do posledních detailů. Výběr a umístění každého prvku podrobili těm nejpřísnějším nárokům. Je třeba být důsledný, pečlivý a neponechat nic náhodě – vždyť přece byt je výkladní skříní jejich manželství, jejich života! Ne náhodou zvou své přátele nikoliv na návštěvu, ale na vernisáž – je totiž třeba se ukázat, pochlubit, vytáhnout. A běda aby návštěvníci nepadali z jejich příkladného manželství, moderního bytu a šťastné rodiny do mdlob! Pak se totiž Věra a Michal pustí i do jejich života a nebudou šetřit radami a návody na dokonalé rodinné štěstí."