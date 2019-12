KDY: 8. prosince od 15 hodin

KDE: Cheb

ZA KOLIK: 100 Kč, 130 Kč

Na známý pohádkový příběh Sněhová královna se mohou těšit všichni, kteří přijdou v neděli 8. prosince do Západočeského divadla Cheb. Právě tam se v chebsko-karlovarské koprodukci rozehraje klasický pohádkový příběh chlapce Kaje a dívky Gerdy, která se svého kamaráda pokusí zachránit z moci Sněhové královny a střepů kouzelného zrcadla, které mu vnikly do srdce a do očí. Dobrodružné putování začíná v 15 hodin. Vstupné na představení činí 100 korun za dítě a 130 korun za dospělého.