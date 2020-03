KDY: 1. března od 15 hodin

KDE: Západočeské divadlo Cheb

ZA KOLIK: dospělí 130 Kč, děti 100 Kč

Klasický příběh chlapce Kaje a dívky Gerdy, která se svého kamaráda pokusí zachránit z moci Sněhové královny a střepů kouzelného zrcadla, které mu vnikly do srdce a do očí. Dobrodružné putování přes zahradu věčného léta i loupežnické doupě zavede Gerdu až do královnina ledového paláce… Představení doprovází živá kapela a je určeno pro děti od 6 let. Začíná v neděli 1. března v 15 hodin. Dospělí zaplatí za vstupenky 130 Kč, děti rovnou stovku.