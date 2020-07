KDY: 17. července od 20.30

KDE: u Ferdinandova pramene

ZA KOLIK: zdarma

Od 20.30 vystoupí pražská noiserocková kapela Or. Or dokáží oslovit lidi napříč žánry a komunitami – až doomové pasáže chytnou metalisty, ušní bubínky počechrají noisařům i hardcoristům. Od 22 hodin je vystřídají Kalle s akustickou kapelou. Táborská dvojice Veronika a David Zemanovi se vrací na Ferdinandku po dvou letech. Jejich společné začátky se datují do roku 2007, kdy spoluzaložili indie-rockovou kapelu Veena.