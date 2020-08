KDY: 21. srpna od 21 hodin

KDE: zámek Kynžvart

ZA KOLIK: 250-490 Kč

Pod širým nebem zazní písně z českých a světových muzikálů v podání hlavních představitelů české verze světoznámého muzikálu The Fantom of the Opera Radima Schwaba a Moniky Sommerové v doprovodu pianistky Sáry Bukovské. Zahraje i Felix Slováček. Těšit se můžete nejen na melodie z Fantoma Opery, ale i na hity z muzikálů Dracula, Sunset Boulevard nebo West Side Story.

Vstupenky na www.smsticket.cz; www.fantomnazamku.cz