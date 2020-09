KDY: 7. září od 17 hodin

KDE: KC Svoboda Cheb

ZA KOLIK: 100 Kč

Tentokrát uvidíte a uslyšíte Fotbalové deníky Jiřího Háječka, které napsal po mistrovství světa ve fotbale v Německu.

Tato road movie není ale zdaleka jen o fotbale a už vůbec ne jen pro muže. Honza chtěl na MS do Německa, místo toho podniká zvláštní cestu po republice s 19letou dívkou, kterou zná teprve týden. Esemeska od Jardy z Německa: HONZO, BYLO TO FANTASTICKY! KDYZ TO TAM SPADLO, RVALI JSME JAK KRAVY! KOLLER - TO JE PRUSER. UVEDOM SI - JESTLI SE NEVRATI BAROS, NEMAME UTOK!

Zprostředkují vám je Lukáš Hejlík a Věra Hollá a vstupenky stojí stovku.