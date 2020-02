KDY: 22. února od 20 hodin

KDE: LaRitma Aš

ZA KOLIK: 100 Kč

Koná se tu Slam poetry Aréna. Co je to slam poetry? Špetka dramatu, špetka pantomimy, ale především mluvené slovo. Specifický styl básnického přednesu. Jedinými pravidly jsou vlastní text a žádné rekvizity. Nedílnou součástí vystoupení je i publikum. A co je to slam poetry Aréna? Je to zbrusu nový koncept večerů slam poetry, v němž se vám vždy představí dva performeři, již se v pěti kolech utkají v boji na život a na smrt. Žádné rekvizity, žádný časový limit, nýbrž jen a pouze slova. Bojovat budou Dave (finalista mistrovství ČR ve slam poetry) a Vašek z Aše (vítěz Finále Cross Slamu). Celým večerem vás provede Hanzi (básník, slamer i slamový organizátor. „Vlezné“ na akci je 100 korun.