KDY: út-pá: 9 až 13 a 13 až 17 hodin

KDE: Muzeum Aš (zámeček)

ZA KOLIK: 32 Kč, snížené 16 Kč

V zámečku můžete zhlédnout výstavu malířky Bronislavy Vackové Snová krajina. Vzhledem k několikatýdennímu uzavření byl termín prodloužen do 31. května. Otevřeno je od úterý do pátku od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.