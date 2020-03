KDY: 29. února od 19 hodin

KDE: Club Na Dvorku Mariánské Lázně

ZA KOLIK: 150 Kč

Čeká vás kvalitní rocková zábava v podání této legendy z Mariánek, která nenechá nikoho sedět na židli. Kapela hraje již 20 let muziku 60., 70. a 80. let. Klasický rock (CCR, Deep Purple, The Beatles, Gary Moore, Black Sabbath, Rolling Stones, Eric Clapton, Steppenwolf). Na triku má dvě parádní CD. Vstupné na koncert je 150 korun.