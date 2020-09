Kdy: 5. září od 9 do 16 hodin

Kde: Karlovy Vary

Za kolik: zdarma

Ve stanici Karlovy Vary se uskuteční oslava 150. výročí zahájení provozu vlaků mezi stanicemi Cheb a Karlovy Vary. Při této příležitosti bude vypraven zvláštní vlak vedený parní lokomotivou 475.179 ´Šlechtična´.

„Návštěvníci se mohou těšit na historické parní jízdy z Karlových Varů do Mariánských Lázní a z Chebu do Karlových Varů. O zábavu ve stanicích i ve vlaku se postará kapela Švejk band pod vedením pana Karpíška s písničkami z počátku 20. století,“ uvedla tisková mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. Po příjezdu zvláštního vlaku do Mariánských Lázní bude představen nově zrenovovaný Císařský salónek a výstava fotografií z kalendáře Českých drah pro rok 2020. Jízdenky do parního vlaku se budou prodávat v den konání akce. „Upozorňujeme cestující, že od 1. září platí povinnost nošení roušek ve veřejné dopravě včetně nostalgických jízd,“ poznamenala mluvčí.