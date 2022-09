Tradiční večerní akce zaměřená na netopýry, v rámci Mezinárodní noci pro netopýry, zavítá tentokrát i do Kynšperka nad Ohří. Zítra večer bude přichystána ukázka odchytu a kroužkování netopýrů, která bude doplněná doprovodným programem na netopýří téma. Průvodcem bude Přemysl Tájek z Agentury ochrany přírody a krajiny. Představí například speciální ultrazvukový detektor, který pomůže nahlédnout do světa neslyšitelných netopýřích signálů. Výstava z podzemí Karlovarského kraje pak představí zajímavý a skrytý svět zimujících netopýrů. Děti i dospělí si budou moci zasoutěžit a vyzkoušet netopýří hry. Konec akce je odhadován kolem 22. hodiny, vytrvalci se ale mohou zdržet až do závěru odchytu, který bude končit přibližně kolem půlnoci. Sraz všech zájemců je u kynšperského pivovaru. Kdo se nemůže dočkat zítřejšího večera, může na západě Čech vyrazit na Netopýří noc už dnes do jízdárny ve Světcích v Tachově (od 16 hod.) či do dolu Jeroným na Sokolovsku (20 hod.).

Vybrané peníze pomohou hospicu

Kdy: 3. září od 10 hodin

Kde: Cheb

Třetí ročník benefiční akce Den pro hospic, kterou pořádá dlouholetá podporovatelka hospice Světlana Vokroj Keslová, se uskuteční zítra v Chebu. Program se odehraje v chebské Papírně, kde se nachází i prodejna Unipap Plus. Pro návštěvníky je připravena celá řada doprovodných akcí, workshopů pro dospělé a děti, tvořivé dílny a hudební vystoupení. Celý den pak vyvrcholí oblíbenou dražbou skvělých moravských vín a dalších produktů. Celý výtěžek z tohoto dne bude věnován Hospici svatého Jiří Cheb. Těšit se během celého dne můžete i na malování na obličej anebo si můžete nechat udělat svoji vlastní karikaturu.

V hotelu bude k vidění porcelán

KDY: 2. až 4. září od 9 hodin

KDE: Karlovy Vary

V Karlových Varech se uskuteční Podzimní porcelánové slavnosti. Tentokrát se slavnosti konají v prostorách Grandhotelu Ambassador v centru Karlových Varů. Budou tu k vidění hrnky, vázy a mísy.

Plzeňský kraj:

Do Tlumačova míří rockové kapely

KDY: dnes od 20.30 hodin

KDE: Tlumačov

Tlumačovský AMFI se s létem a koncerty ještě neloučí. Dnes od 20.30 hodin bude totiž v Tlumačov (za deště v KD Mrákov) patřit třem živlům české hudební scény, jejichž koncerty byste si rozhodně neměli nechat ujít. Řeč je o silném spojení českých kapel Komunál, Panoptika a Alchymie.

Akce vás přesune do časů baroka

KDY: 3. září

KDE: Nicov u Plánice

Letní barokní festival pořádá Nicovské barokní odpoledne, které se bude konat zítra 3. září. V rámci akce je naplánovaný průvod vedoucí od kostela sv. Jana Křtitele ve Zborovech. Zde se ve 13 hodin uskuteční prohlídka rotundy sv. Jana Křtitele. Ve 13.45 se vydá procesí, které povede David Kučerka, do Nicova. Zahraje Strážovská kapela a procesí doprovodí ušlechtilí koně Kinských. Na závěr akce v 15 hodin vystoupí v nicovském chrámu Narození Panny Marie kapela Piccolo coro & Piccola orchestra.

Plzeň obsadili pouliční umělci

KDY: do 4. září

KDE: Plzeň

Do neděle bude patřit centrum Plzně pouličnímu umění. Při dalším ročníku Busking Festu vystoupí na několika scénách desítky umělců z celého světa. Vstup je zdarma, vhodné však je přispět umělcům něco do „klobouku“. Více na buskingfest.cz.

Děti si užijí Indiánský den

KDY: 3. září

KDE: Spálené Poříčí

Ve Spáleném Poříčí se na sobotu chystá na louce nad fotbalovým hřištěm akce Indiánský dětský den aneb Sbohem. Od 13 do 17 hodin bude připravený okruh s 20 stanovišti, která prověří postřeh, paměť, šikovnost, ale i odvahu, po dokončení okruhu dojde i na odměnu. Vedle toho děti zhlédnou indiánské teepee, lukostřelbu, lovení lasem, tanec se šamanem a další aktivity. Vstup je zdarma, indiánské kostýmy vítány.

Červený kříž zve na Rodinný den

KDY: 3. září

KDE: DEPO2015, Plzeň

Rodinný den, který pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň-město a Rokycany, se uskuteční zítra od 14 hodin v plzeňském DEPO2015. Kromě ukázek první pomoci a pěveckých i tanečních vystoupení čekají na návštěvníky také prodejní a prezentační stánky Červeného kříže, kapely The Tap Tap, městské policie a dalších.

V Nové Vsi zahrají rockeři i dechovka

KDY: 2. a 4. září

KDE: Nová Ves u Nepomuka

Na krytém parketu v Nové Vsi u Nepomuka zahraje dnes na rozlučku s prázdninami rocková kapela Ukradený Vjecy. Začátek je ve 20 hodin a prvních 100 piv bude zdarma. V neděli pak na stejném místě zahrají od 15 hodin milovníkům dechovky k tanci i poslechu Václav Žákovec a Anna Volínová.

Hrádek přivítá zvučná jména

KDY: 3. září

KDE: Hrádek u Rokycan

Začátek září bude v Hrádku u Rokycan již potřetí ve znamení festivalu Rock Star(t). Letní kino uvítá zítra zvučná jména české hudební scény. Na pódiu vystoupí Alice s Danem Bártou, Wohnout, Jiří Schmitzer nebo Milan Schelinger. Akci moderuje Jiří Pelnář a začíná ve 13 hodin. Vstup je zdarma.

Babí horu obsadí krosaři

KDY: 4. září od 10 hodin

KDE: Chodov vrch Babí hora

V neděli 4. září se bude konat 23. ročník přespolního běhu s názvem Podčerchovský kros. Start bude v Chodově vrch Babí hora (při silnici z Chodova na Výhledy). Celá trať vede po lesních cestách. Nejdelší okruh měří 2,5 km a má několik náročných stoupání. Přihlásit se můžete i na místě v den závodu. Startovné pro dospělé je 50 korun, pro žactvo 30 korun a pro děti zdarma.

Běžci se vydají na Šumavský kufr

KDY: 3. a 4. září

KDE: Dolní Dvorce

Oddíl orientačního běhu TJ Kašperské Hory srdečně zve všechny nadšené sportovce i dobrodruhy všech věkových kategorií na závod v orientačním běhu Šumavský kufr. Závod se bude konat zítra 3. září, kdy je prezentace účastníků naplánovaná na 12 až 13.30 hodin a start na 14.30 hodin, a také v neděli 4. září, kdy se prezentace bude konat od 8.30 do 9.30 hodin a závodníci na trať vyběhnou v 10 hodin. Připraveny jsou tratě pro děti s doprovodem i dospělé začátečníky. Více informací se dozvíte na sumavskykufr.cz.