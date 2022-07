V amfiteátru u Obchodního centra Plaza v Plzni budou dnes znít hity slavné kapely Queen. Svou letní Universum Tour tu totiž zahájí skupina Queenie, jedna z nejuznávanějších Queen tribute kapel na světě, která třikrát po sobě vyprodala pražskou O2 arenu a vystoupila i na oficiální narozeninové oslavě královny Alžběty II. Vstup do areálu je od 18.30 hodin, jako předkapela se představí skupina z Havířova Světlo.

DEPOvLETU se blíží

KDY: 20.30. července

KDE: DEPO2015, Plzeň



S létem v plném proudu přichází oblíbený hudební festival DEPOvLETU. Na nádvoří DEPO2015 v Plzni odstartuje už 20. července a po deset následujících dní přinese večerní koncerty, stand up comedy Na stojáka nebo swingovou tančírnu. Vše bude podtrženo také gastronomií v podobě baru s grilem od kavárny a bistra Ústředna DEPO. Až na stand up comedy bude vše zdarma, program na depo2015.cz.

V Plzni vystavuje Jan Saudek

KDY: do 26. srpna

KDE: Galerie Visioart

Plzeň připravila společně s Galerií umění Prostějov výstavu fotografií a maleb Jana Saudka. Návštěvníci uvidí průřez tvorbou světoznámého fotografa, ale i jeho malířskou tvorbu, které se 87letý Saudek nyní věnuje. Výstava v Galerii Visioart v ulici Na Roudné v Plzni se koná jako prodejní, takže všechna díla bude možné zakoupit. Výstava potrvá do 26. srpna.

Do Klatov míří skupina O5 a Radeček

KDY: 16. července od 19 hodin

KDE: Klatovy

Na koncert pro širokou veřejnost se můžete těšit v Klatovech. Vystoupí tady kapela O5 a Radeček. Tu znáte díky hitu z roku 2009 Praha s názvem Jedna holka, díky kterému je skupina označována jako synonymum vkusného českého popu. Patří k nejžádanějším koncertním kapelám a hraje už 25 let. Nyní si známé skladby můžete vychutnat na náměstí v Klatovech 16. července od 19 hodin. Vstup na tuto akci je zdarma.

Hrad Kašperk si můžete projít i v noci

KDY: 14.16. července

KDE: hrad Kašperk

Noční prohlídky nabídnou nevšední výpravu do nitra setmělého hradu Kašperk. Tentokrát se návštěvníci vrátí díky živým prohlídkám zpět do 14. století, do doby Karla IV., soumarských koňů a vzkvétajícího obchodu na Zlaté stezce. Začátky jsou vždy od 20.30 hodin. Nutná rezervace na info@kasperk.cz.

Děti budou poznávat historické město

KDY: 17. července od 11 hodin

KDE: Horšovský Týn

Městské kulturní zařízení Horšovský Týn a Regionální informační centrum Horšovský Týn nově pořádají dětské prohlídky města s průvodcem. Prohlídka města zábavnou formou seznámí děti s historií Horšovského Týna a dalšími zajímavostmi. Akce je vhodná pro školy, tábory a rodiny s dětmi. Sraz všech je naplánovaný na neděli v 11 hodin u informačního centra. Vstupné je pro všechny 50 korun.

Bezdružická lokálka vyrazí opět na trať

KDY: 16. a 17. července

KDE: Bezdružice

Oblíbená akce s názvem Bezdružické parní léto se uskuteční o tomto víkendu. Těšit se na ni můžete na trati Pňovany-Bezdružice. Do čela zvláštních vlaků se vrací parní lokomotiva zvaná Kafemlejnek. Po oba dny parní vlak vyjíždí z Bezdružic na dvě trasy. První vlak odjede z nádraží v sobotu v 10 hodin.

Pod hradem vystoupí kapely

KDY: 16. července od 17.30

KDE: Domažlice

Tradiční koncert v rámci festivalu Bohemia JazzFest se letos opět bude konat v zahradě pod Chodským hradem v Domažlicích. Těšit se tu můžete na vystoupení kapel Otto Hejnic Trio z České republiky, Markus Schieferdecker Quartet z Německa a Peter Lipa Band ze Slovenska. Vstup je zdarma.

Karlovarský kraj

Mezinárodní festival humoru vrcholí

Kdy: 15. až 17. července

Kde: Františkovy Lázně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nenechte si ujít nejveselejší závěr festivalu kresleného humoru na Národní třídě ve Františkových Lázních. Je to vyvrcholení týdenní expozice vtipů z celého světa. Celkem jich tu lidé mohou vidět 1 309 z 59 zemí. Od pátku do neděle tu bude slavnostní zakončení největší výstavy pod širým nebem. A jaký by to byl festival bez představení jeho hlavních aktérů? Ale protože červený koberec má kdejaký festival, na téhle akci se kreslíři projdou na speciálním zeleném koberci. Chybět nebude jako každý rok spousta zábavy, humoru, hudby a přichystána bude také nejedna novinka. Jak organizátoři prozradili, na své si během celého víkendu přijdou milovníci netradiční kuchyně, kteří v několika stáncích ochutnají speciální dobroty. V sobotu tam navíc kreslíři, kteří na akci dorazí, budou tvořit jeden velký maxivtip před zraky diváků. V sobotu se od 20 hodin můžete těšit na koncert Janka Ledeckého s kapelou. V pátek program startuje od 15.30 hodin, v sobotu a v neděli pak od 10 hodin.

V klášterní zahradě bude koncert

KDY: 16. července od 17 hodin

KDE: Cheb

Lea Macková zahraje na housle, Jindřich Macek na loutnu. Tak bude vypadat koncert v klášterní zahradě v Chebu. Repertoár dua zahrnuje skladby od starých mistrů, jako je J. Dowlanda, až po tvorbu soudobých autorů A. Piazzolla a L. Cohena.

V Lomnici přichystali závody větroňů

KDY: 16. a 17. července od 10 hodin

KDE: Lomnice

Druhý ročník mezinárodních závodů větroňů kategorie F3L se uskuteční na letišti Lomnice na Sokolovsku. Akci pořádá Model klub Sokolov. Budou tu přítomni piloti nejen z celé České republiky, ale přijede také několik závodníků z Německa.

Užijte si kapelu Divokej Bill

KDY: 16. července od 18 hodin KDE: Loket

Divokej Bill spolu s hosty vystoupí zítra v Lokti v tamním amfiteátru. Začátek je v 18 hodin. Vstupné je 550 korun v předprodeji anebo 650 na místě. Divokej Bill je česká folkrocková hudební skupina z Úval nedaleko Prahy, založená zpěvákem Václavem Bláhou v roce 1998. První deska, ze které jsou známé singly jako Plakala nebo Rozárka, vyšla v roce 2000 pod názvem Propustka do pekel.