Kdy: 22. a 23. srpna

Kde: Letiště Cheb

Za kolik: 250 Kč dospělí, 80 Kč děti

Velkolepá show se uskuteční na chebském letišti. Letošní ročník oblíbeného Leteckého dne je navíc věnován oslavám. Před sto lety v Chebu vzniklo Vojenské letecké učiliště, a proto se diváci mohou těšit na představení letadel od historických až po ta nejmodernější. Na nebi se budou střídat nádherné stroje a během několikahodinového programu si najde své nejoblíbenější letadlo opravdu každý.

Na letišti se představí například nejlepší váležný ochránce i průzkumník Consolidated PBY Catalina. Legendární obojživelník z 2. světové války byl do služby zaveden v roce 1936. Dalším lákadlem bude akrobatická helikoptéra ze Salzburgu. Velezkušený pilot Rainer Wilke dokáže se svým strojem ve vzduchu například dělat výkruty či přemety. Do Chebu přiletí také česká akrobatická letka. A na své si přijdou i milovníci stíhaček. Na nebi se představí tři československé proudové letouny LET C-11, L-29 Delfín a L-39 Albatros. Mezi další stroje, které se představí, patří například Beechcraft C-45, Antonov An – 2.

Diváci se budou mít také možnost kouknout se na Chebsko ze vzduchu, a to buď v letadle, nebo vrtulníku. Vyhlídkové lety budou možné před startem hlavního programu a poté ihned po jeho skončení.

Zámek potěší unikátním představením

Kdy: 22. srpna

Kde: zámek Kynžvart

Na sobotu 22. srpna připravila správa zámku jedinečné představení inspirované rokem 1890. „Během něj budou mít návštěvníci možnost potkat nejen služebnictvo, hraběnku Antonii Pascalinu, bývalého rakouského diplomata Richarda Metternicha, ale také spoustu dalších historických osobností,“ sdělil kastelán zámku Ondřej Cink. Příběh se bude točit kolem hraběcí závěti. „Námětem je soudní proces o majetek, který se uskutečnil po smrti hraběte Valdštejna a dobovým tiskem byl podrobně zdokumentován,“ přiblížil kastelán příběh, který návštěvníci uvidí. Akce se koná v rámci projektu Valdštejnové lvi ve službách císařů. Sobotní program zakončí promítání letního kina v blízkosti zámku Kynžvart. Od 21 hodin diváci uvidí Poslední aristokratku.

Z Františkových Lázní do Skalné

sraz před nádr. ČD ve Fr. Lázních v sobotu 22. 8. v 10 h.

V rámci Archeologického léta můžete v sobotu 22. srpna absolvovat terénní vycházku po významných archeologických lokalitách. Sraz je v 10 hodin před vlakovým nádražím ve Františkových Lázních. V Žírovicích vás čeká mohylové pohřebiště z mladší doby bronzové, ve Starém Rybníku gotický hrad. Ve Skalné kostel sv. Jana Křtitele, románský hrad, pro zájemce hrobka rodiny Hendrichovy. Předpokládaná délka trasy je 10 kilometrů, vycházka potrvá přibližně čtyři hodiny a průvodcem vám bude Michal Beránek z chebského muzea. Odjezd ze Skalné je ve 14.15.

Zvířátka a loupežníci v Krajince

Krajinka Cheb neděle 23.srpna od 16 hodin

Dřevěné divadlo přiveze v neděli do chebské Krajinky pohádku Zvířátka a loupežníci. Pohádku o tom, jak tři loupežníci kradli jako straky, až narazili na statek, kde hospodaří babička, pejsek, koza, kohout a tři prasátka. Tam jejich štěstí v loupení končí a loupežníkům nezbývá nic jiného než se polepšit. Představení pod chebským hradem začíná v 16 hodin a vstup je volný.

V Nebanicích se utkají guláše

fotbalové hřiště Nebanice sobota 22. srpna od 10 hod.

Gulášofest aneb souboj kotlíkových gulášů se koná v sobotu na fotbalovém hřišti v Nebanicích. Celkem 15 kuchařských týmů poměří své umění ve vaření kotlíkového guláše. O tom, který je nejlepší, rozhodne šestičlenná porota. Těšit se můžete i na bohatý doprovodný program. Zahraje kapela Drsná žízeň z Lubů, chybět nebudou atrakce pro děti, malování na obličej, soutěž v poznávání značek piv a koření, ochutnávka a prodej regionálních potravin či malý jarmark. Návštěvníci akce mohou vyhrát luxusní pobyt v Resortu Stein pro dvě osoby. Počet návštěvníků je ale omezen na 1000.