Název akce Vlatimír Hron

KDY: 18. ledna od 19 hodin

KDE: LaRitma Aš

ZA KOLIK: 180 Kč

Český moderátor, zpěvák, komik a imitátor Vladimír Hron zavítá do Aše. Velkou popularitu si získal především v ženském publiku. Nyní vystoupí v ašském kulturním domě. Moderátorské profesi se věnuje od roku 1992, kdy byl přijat do vysílání soukromého Rádia Most. Zde působil do roku 1996, kdy přešel na volnou nohu.

Název akce Výstava drobného zvířectva

KDY: 18. ledna od 9 do 17 hodin

KDE: Aš

ZA KOLIK: 30 Kč



Český svaz chovatelů slaví 70 let od svého založení. Lidé si toto významné jubileum můžou připomenout na oblíbené okresní výstavě drobného zvířectva. Tu jako tradičně pořádá Základní organizace ČSCH Aš 1 a konat se bude ve dnech 17. a 18. ledna v domě chovatelů. Návštěvníci můžou oba dny přijít v době od 9 do 17 hodin.

Název akce Divadelní ples

KDY: 18. ledna od 20 hodin

KDE: KC Svoboda Cheb

ZA KOLIK: 300 Kč a 200 Kč



I letos se uskuteční v Chebu tradiční Divadelní ples. Bude se jednat o v pořadí 47. ročník. Celá akce se koná v tanečním sále Kulturního centra Svoboda. Tématem plesu je Letem světem aneb cestování. K poslechu a tanci zahraje kapela Koala, budou opět zajímavé soutěže, defilé a vyhlášení nejlepší masky.