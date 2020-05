Rocková zábava ve Frantovkách

KDY: 29. května od 19 hodin

KDE: hřiště Františkovy Lázně

ZA KOLIK: zdarma

Plektrum official pořádá Rockovou zábavu na hřišti ve Frantovkách. „Ač jsme letos byli nuceni zrušit některá vystoupení, teď se konečně uvidíme a budeme spolu moci parádně zapařit,“ těší se organizátoři. „A abychom vám to vynahradili, máme pro vás připraveny i zbrusu nové písně, máte se na co těšit,“ dodávají. Zábava začíná v 19 hodin, vstup je zdarma a v prodeji dostupná tu za 50 korun budou i CD.

Klášter Teplá zpřístupňuje knihovnu i kostel

KDY: od 30. května

KDE: klášter Teplá

ZA KOLIK: dle ceníku



V rámci uvolňování protiepidemiologických opatření se postupně od pondělí 25. května začne obnovovat klášter v Teplé svůj návštěvnický provoz. Otevírání se veřejnosti zahájí v pondělí prohlídkami barokní části kláštera v rámci Hroznatovy akademie. V jedné skupině může být maximálně 15 osob. V tento den se navíc můžete těšit na dárek na uvítanou. Od 15.30 pak akademie připravila grafický kroužek pro děti. I tady je maximální počet ve skupině 15 dětí. Od soboty 30. května budou pro maximálně 20 lidí ve skupině přístupné i prohlídky knihovny a kostela. Při všech činnostech je povinné zakrytí úst a nosu, dezinfekci připraví zaměstnanci kláštera.

Pojďte s námi do přírody…

KDY: 30. května

KDE: sraz v 9.45 v Milíkově u pomníku naproti obecnímu úřadu





Na vycházky do přírody vás opět zve chebské muzeum. V sobotu 30. května jsou v plánu skalní útvary a lišejníky na Javoříku, krajinářsko-lišejníkářská exkurze s převýšením více než 200 metrů. Délka trasy je asi 7 kilometrů, podle domluvy možno prodloužit do zaniklé obce Smrkovec. Nezapomeňte obuv a oblečení do terénu a svačinu. Průvodcem vám bude Petr Uhlík ze sokolovského muzea.

Noční prohlídka Hauenštejna

KDY: 30. května od 20 hodin

KDE: hrad Hauenštejn

ZA KOLIK: vstupenky zakoupíte v pokladně hradu



Sezona hradů a zámků se konečně rozjíždí a na hrad Hauenštejn se vrací i v kraji tolik oblíbené noční prohlídky. Můžete se těšit na historické mystifikace, přecházející místy až v otevřené lži v podání nejoblíbenějšího hornohradského průvodce Viktora Braunreitera. „Tak nezapomeňte přijít podpořit jak Viktora, který teď měl nucenou dlouhou stopku, tak hradní čeládku. Kdo se těší na nás a kdo na Viktora? Kdo bude úplně první návštěvník nově rozběhnuté hradní sezony?“ ptají se hradní z Hauenštejna. A vy byste opravdu neměli váhat, než bude plno. A pokud nestihnete tuto prohlídku, další následují 11. a 25. července; 15. a 29. srpna vždy od 20 hod (začátek na nádvoří hradu), konec prohlídek je orientační.