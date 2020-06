„Letošní den otevřených dveří bude z pochopitelných důvodů poněkud komornější. Tentokrát jsme rezignovali na tradiční koncerty obou karlovarských základních uměleckých škol, se kterými na akci dlouhodobě spolupracujeme. Celý den bude především výtvarně zaměřený, námětem k výtvarným aktivitám i malbě v plenéru budou obrazy, kresby a fotografie významného konceptuálního umělce Milana Maura (1950) zaznamenávajícího přírodní děje – let motýlů, posuny stínů vržených přírodninami, pohyb vodní hladiny či opadávání listů,“ přiblížila za galerii Lenka Tóthová. V každém sále budou připravena oddělená tvůrčí stanoviště, kde se budou moci zapojit děti i dospělí. „Akci zahájí komentovaná prohlídka výstavy Záznamy, kterou uskuteční samotný autor, letošní jubilant Milan Maur. Ukončení pak proběhne venku před galerií, kde zaparkuje svůj divadelní žebřiňák s loutkami Vítek Marčík, legendární jihočeský divadelník, který svou energií a zápalem pro hru strhne velké i malé diváky pohádkové klasiky Sněhurky,“ pokračovala ve výčtu lákadel, která návštěvníky čekají.

Den otevřených dveří pořádá Galerie umění ve spolupráci se ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary-Rybáře, ZUŠ Antonína Dvořáka a za podpory Karlovarského kraje a statutárního města Karlovy Vary v sobotu 20. června od 13 do 18 hodin. V případě nepříznivého počasí se návštěvníci přesunou do hlavního sálu. Vstup je volný.

Pokud přemýšlíte, kam byste se ještě o víkendu mohli podívat, do neděle vás zvou i voskové figuríny do Lidového domu ve Staré Roli. Výstavu lidských anomálií můžete zhlédnout od 10 do 18 hodin.

Připojíme i dvě pozvánky na oblíbené akce v nedalekém Chodově a Lokti. V sobotu od 9 hodin se v chodovském KASSu konají pravidelné akvatera trhy, největší svého druhu v celém kraji.

A odpoledne od 17 hodin se na setkání s vámi těší jezdci a účastníci Dakar Rallye v zastoupení motorek, SSV a doprovodných automobilů, připravena je i interaktivní přednáška, pohled do zákulisí závodu, představení techniky, způsobu navigace a života v bivaku. Chybět nebudou obrazové komentované zážitky ze závodu a soutěže o zajímavé ceny… A to všechno v loketském amfiteátru.