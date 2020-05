Hrad Seeberg se otevře lidem

KDY: 23. května od 10 hodin

KDE: Hrad Seeberg

ZA KOLIK: 100 Kč, snížené vstupné 80 Kč, děti do 15 let 50 Kč

Ten letos v září oslaví 30 let ve správě františkolázeňského muzea. „Jednou z novinek je zpřístupnění černé kuchyně, kterou si dosud bylo možné prohlédnout pouze přes skleněnou přepážku. Díky jejímu odstranění budou návštěvníci moci vstoupit přímo do hradní kuchyně a zblízka si prohlédnout unikátně zachovaný prostor z poloviny 16. století. Proměnou prošel také rytířský sál, ve kterém na návštěvníky nečekají jen interiérové změny, ale také nová výstava o historii hradu. Novinkou je přehledná časová osa umístěná v průjezdu hradního paláce“, řekl Jiří Málek, historik Městského muzea. Na první pohled jistě všechny zaujme stolové topeniště neboli zděný stolokrb s otevřeným ohništěm obsluhovaným ze všech stran.

„Jeho plocha se dala využít mnoha způsoby. Kromě vaření se zde smažilo, peklo, dusilo a udilo. Součástí býval také železný rošť a jeden, nebo více rožňů. K obsluze topeniště sloužily rozličné druhy nádob, ve kterých se pokrm připravoval a následně vařil. Používaly se především hrobcové pánvice s nožkami a hrobcové hrnce. Ty se stavěly nad tzv. „hrobec“ – uhlíky z otevřeného ohně shrabané na jednu hromadu. V průběhu 16. století se místo keramických nádob začalo požívat nádobí z cínu, železa, mosazi a mědi – kotle zavěšované na trojnohé podstavy a také hrnce na boční ohřev. K vybavení kuchyně patřily díže, soudky, nádoby na umývání, lopaty a lopatky, vařečky, máselnice a tlouky, nože a sekáčky, truhly moučnice, skříně, háky na maso a kádě s vodou“, sdělil historik františkolázeňského muzea Jiří Málek.

Roháči zahrají živě ve Velké Hleďsebi

KDY: 24. května od 17 hodin

KDE: kulturní dům Marion Velká Hleďsebe - přenos: www.velkahledsebe.tv

ZA KOLIK: online vstupné dobrovolné

Velká Hleďsebe přináší divákům kulturu až takřka do obýváku díky přenosům koncertů nebo třeba přednášek z kulturního domu Marion. Tentokrát na neděli přijali pozvání Roháči z Lokte. Tímto živým koncertem, který můžete sledovat na www.velkahledsebe.tv; facebooku a živě též na YouTube, chtějí Roháči nejen potěšit své příznivce, ale také připomenout, že letos slaví 45. výročí založení kapely.

Zpívající fontána hraje denně

KDY: denně od 7 do 22 hodin

KDE: kolonáda Mariánské Lázně

ZA KOLIK: zdarma

Do Mariánských Lázní a na kolonády se pomaloučku začíná vracet život. Kdo se sem vypraví na výlet, neměl by si nechat ujít Zpívající fontánu. Ta hraje denně od 7 do 21 hodin každou lichou hodinu, v 21 a navíc ve 22 hodin včetně projekce s barevným osvětlením. Kromě Hapkovy Hudby pro fontánu nabízí dalších sedm skladeb a tři hrané při zvláštních příležitostech. Do repertoáru byly od letoška zařazeny i dvě písně Karla Gotta – Být stále mlád a Srdce nehasnou, kterou nazpíval se svou dcerou Charlottou.

Retromuseum vás přenese do časů nedávno minulých

KDY: út-ne: 10-17 hodin

KDE: Retromuseum Cheb

ZA KOLIK: 80 Kč, zlevněné 50 Kč

Společně s Galerií výtvarného umění v Chebu, jejíž je pobočkou, se návštěvníkům opět otevřelo i Retromuseum. Základem Retromusea je stálá expozice nacházející se v přízemí a mezipatře budovy, věnovaná designu a životnímu stylu 60. až 80. let. Naprosto reálná prostředí vás přenesou do této doby, můžete si například otevřít skříně, zásuvky, posadit se do křesla a sledovat tehdejší televizi. Vstupné je od 80 korun, senioři nebo studenti pak platí 50 Kč.