Kdy: 11. a 12. července

Kde: Nová Ves u Křižovatky

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Statek v Nové Vsi u obce Křižovatka na Chebsku seznamuje malé i velké návštěvníky s historickými řemesly a starodávnými technikami zpracování různých surovin. Každý víkend tam mohou lidé vidět, jak naši předci zpracovávali železo, jak si sami vyráběli nože a další nástroje. Například během uplynulého víkendu se tam mohli návštěvníci seznámit s taji předení a tkaní (na snímku). „Statek číslo 8 v Nové Vsi u Křižovatky je kulturní památkou, patří mezi dochované chebské hrázděnky,“ uvedla organizátorka akcí Václava Haňáková. „Proto jsme se rozhodli zpřístupnit statek kolemjdoucím každý víkend během léta a podzimu letošního roku vždy od 12 do 18 hodin a nabídnout jim prohlídku. Návštěvníci, turisté anebo cyklisté se mohou podívat do ateliéru, kde nahlédnou pod ruce kováři, nožíři, ale také uvidí výrobu šperků,“ láká Václava Haňáková. V letošním roce se mohou lidé také nově občerstvit v prostoru, který vznikl z chléva pro prasata. Organizátorka také chystá menší, tematicky zaměřené výstavy. „V plánu mám například expozici z dějin odívání od středověku po 50. léta 20. století. Také na děti nezapomínáme. V dílně si ty šikovnější budou moci samy odlévat podkovičky z cínu,“ dodala Václava Haňáková. Nová Ves je malá vesnice, část obce Křižovatka v okrese Cheb. Nachází se asi 2,5 km na jihovýchod od Křižovatky. Je zde evidováno 15 adres. Statek číslo 8 najdete v Nové Vsi u Křižovatky, veřejnou dopravou dostupná o víkendu do obcí Milhostov, Křižovatka, Velký Luh a pak pěšky, kolem statku vedou cyklostezky, dostupnost autem je velmi snadná, parkovacích míst je dostatek.