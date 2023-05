Přinášíme vám velký přehled tipů na nejrůznější akce, které se o nadcházejícím víkendu budou konat v Karlovarském kraji. Podívejte se a nechte se inspirovat.

Hororový cirkus. | Foto: Foto: Jitka Krňanská

Karlovarsko

Mattoni 1/2Maraton se koná v Karlových Varech

Kdy: sobota 20. května, start v 18.00

Kde: Karlovy Vary, start a cíl je na nábřeží Osvobození

Za kolik: zdarma pro diváky

Proč přijít: Rychlá a rovná trasa vede unikátní lázeňskou kolonádou, která je pro Karlovy Vary typická. Běžci se dále můžou kochat pohledem nejen na světoznámé hotely Thermal a Pupp, ale i další zajímavá místa, díky kterým patří Karlovy Vary právem na seznam památek UNESCO. A divákům nabídne půlmaraton zajímavou podívanou také.

Hororový cirkus uvádí novou show Poslední Nádech

Kdy: do soboty 20. května, všední dny a sobota 19.00

Kde: Karlovy Vary, U dolního nádraží

Za kolik: 390 až 450 korun

Proč přijít: Program plný symbolů problematiky lidstva v postapokalypse. Téma show diváky přenese do momentu katastrofy lidstva a její boj o přežití. Střídat se bude morální zásada a prostředky civilizace jak ustát nový život a ukořistit tak pro sebe to nejdůležitější s poznáním nových znetvořených bytostí.

Zájemci mohou poznat valečskou květenu

Kdy: sobota 20. května od 10.00

Kde: Valeč

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Za valečskou květenou se jmenuje exkurze do okolí Valče, délka trasy bude zhruba 15 kilometrů. Koná se v rámci cyklu Valeč – brána Doupova, průvodcem je Daniel Koutecký. Obuv a oblečení do terénu, organizátoři doporučují si vzít s sebou svačinu. Sraz v 10.00 v zámeckém parku Valeč u infocentra a kavárny Prádelna.

V Ostrově se koná krajská soutěž hasičů ve vyprošťování

Kdy: sobota 20. května od 10.00

Kde: Ostrov Mírové náměstí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hasičská soutěž, která je zároveň i pohárem starosty města, se uskuteční v Ostrově. Soutěžní družstvo ze stanice Karlovy Vary se pečlivě připravuje a trénuje, jeden z možných scénářů soutěžního pokusu si členové družstva nacvičovali zároveň s kolegy ze záchranné služby. Už v sobotu bude jasné, zda byla příprava dostatečná a kdo bude reprezentovat na mistrovství republiky v této náročné soutěžní disciplíně.

Sokolovsko

Blíží se Habartovský jarmark a slavnosti jídla

Kdy: sobota 20. května, registrace od 12.00 do 22.00

Kde: Habartov, bývalé škvárové hřiště

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Městské kulturní středisko Habartov zve veřejnost na Habartovský jarmark. Chybět na něm nebude dobré pití, jídlo a zábava, zahraje například Maxim Turbulenc.

Pohádkový les pobaví hlavně děti

Kdy: sobota 20. května, od 15.00 do 18.00

Kde: Loket, v prostorách loketských rybníčků a amfiteátru

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pohádkové bytosti si pro děti připravily úkoly a soutěže. V cíli akce nazvané Pohádkový les je zajištěno občerstvení, navíc se bude konat pestrý kulturní program.

Chebsko

Kristina Barta Quartet zahraje jazz

Kdy: sobota 20. května od 20.00

Kde: klášter Teplá

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Pianistka Kristina Barta je mezinárodní umělkyní a je držitelkou několika zahraničních ocenění za jazzovou kompozici. Koncert připomene pana Pavla Vamberu, který po celá léta velkoryse podporoval všechny koncerty v Hroznatově akademii.

Koncert pro maminky připravily děti ze ZUŠ

Kdy: neděle 21. května od 10.00

Kde: KC Svoboda Cheb

Za kolik: vstup volný

Proč přijít: Koncert pro maminky je společným projektem žáků hudebního, tanečního a literárně dramatického oddělení ZUŠ Cheb. Děti tak chtějí oslavit se svými maminkami Den matek, který byl 14. května.