Přinášíme vám několik tipů na akce, které se budou konat na západě Čech následující víkend.

Maxim Turbulenc. Ilustrační foto. | Foto: se souhlasem Anny Charabanské

Karlovarský kraj:

Setkání milovníků tvorby bude v galerii

Kdy: v pátek 24. března od 17.00

Kde: Ostrov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Srdečně vás zveme na třetí přátelské setkání milovníků tvorby všeho druhu v galerii Podhoubí v Ostrově na Karlovarsku. Setkání se tu koná ve spolupráci s kreativním uskupením padede z Lokte. Nejedná se o kurz s výukou, ale o kolektivní volné tvoření se sklenkou v ruce. Můžete si přinést své oblíbené pomůcky nebo využít ty, které pro vás v galerii připraví. Čaj a kávu vám nabídnou v galerii, další nápoje si prosím přineste s sebou.

Připravili jarmark radosti

Kdy: v sobotu 25. března od 10.00

Kde: Ostrov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Prodejní akce plná lokálních autorských výrobků od tvůrců z Ostrova i celé republiky se uskuteční v prostorách Domu kultury Ostrov. Přijďte si nakoupit originální jarní anebo velikonoční dekorace, šperky různých stylů i materiálů, přírodní kosmetiku nebo hračky pro děti. Přijďte si udělat radost. K dispozici tu budou také různé dobrůtky. Vstup na akci je volný.

Děti si ozdobí pestrá vajíčka

Kdy: v sobotu 25. března od 14.00

Kde: Karlovy Vary

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Krajská knihovna v Karlových Varech se chystá na velkou oslavu Velikonoc. Pro děti je připravena úžasná akce, kterou nesmíte opomenout. Všechny děti si budou moci vyrobit vlastní unikátní kraslice a soutěžit tak o nejhezčí výtvor. Každý účastník obdrží sadu potřebných materiálů a pomůcek, aby mohl zdobit své velikonoční vejce. Kurz vede Alena Lněničková a můžete přijít kdykoli mezi čtrnáctou a sedmnáctou hodinou. Akce se koná v rámci velikonočního Green Swapu a Swapu knih.

V divadle se představí Jan Cina

Kdy: v neděli 26. března od 17.00

Kde: Karlovy Vary

Za kolik: od 50 do 490 korun

Proč přijít: Hudební projekt na motivy jednoho z nejznámějších příběhů moderní světové literatury bude k vidění v Městském divadle Karlovy Vary. Těšit se můžete na divadelní hru s názvem Malý princ. V titulní a jediné roli originálního zpracování se představí Jan Cina. Není princ jako princ. Tenhle je skutečně jen jeden. S Malým princem se v africké poušti setkává opuštěný letec, autor této knížky. Zatímco se pokouší opravit havarovaný stroj, povídají si o všeličem. O tajemství podivuhodné pouti Malého prince, o dobru a zlu, o přátelství a kráse, o pravém štěstí, o odpovědnosti za ty, které máme rádi.

Sokolovsko:

Do Sokolova přijede kapela Maxim Turbulenc

Kdy: 24. března od 18.30

Kde: Sokolov

Za kolik: 350 korun, děti do 15 let zdarma (v doprovodu rodičů)

Proč přijít: Diskotéková párty pro děti i jejich rodiče, se uskuteční v Sokolově. Přijede sem známá kapela Maxim Turbulenc. Těšit se můžete na dětskou diskotéku, soutěž o nejlepšího tanečníka nebo tanečnici a taky na after párty, kde se budou hrát písničky na přání.

Večer bude znít country hudba

Kdy: v sobotu 25. března od 19.00

Kde: Sokolov

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Americké i české country hity budou k tanci i poslechu hrát v sokolovském Alfa music clubu. Chybět tu nebudou ani tematické drinky, stylové oblečení a večer plný divokého západu. Uslyšíte tu ty nejznámější country písně, které jsou známé po celém světě, i tradiční české.

Chebsko:

Hasiči si připravili tradiční bál

Kdy: v pátek 24. března od 20.00

Kde: Cheb

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Tradiční hasičský bál si pro všechny připravil Sbor dobrovolných hasičů Cheb – Háje. K tanci a poslechu zahraje kapela Starovarband. Vstupenky jsou slosovatelné, a můžete si tak zahrát o různé ceny.

Prohlédnou si divadlo

Kdy: v neděli 26. března od 15.00

Kde: Cheb

Za kolik: 40 korun

Proč přijít: Chcete vidět divadlo, zákulisí i ostatní prostory a zažít něco nového, dozvědět se nové informace? Máte jedinečnou možnost zavítat do prostor Západočeské divadla v Chebu, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Uvidíte kostymérnu, maskérnu a řadu dalších prostor. Chybět nebude ani prohlídka pódia a světelné techniky, kterou divadlo disponuje.