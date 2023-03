Přinášíme vám velký přehled tipů na nejrůznější akce, které se o nadcházejícím víkendu budou konat v Karlovarském kraji. Například v karlovarském divadle Husovka si užijete rockový koncert. Anebo můžete vyrazit na výlet do Lokte.

Hrad Loket a město Loket | Foto: Deník/Roman Cichocki

Karlovarsko:



V klubu bude k poslechu saxofon

Kdy: v pátek 10. března od 19.00

Kde: Ostrov

Za kolik: 90 korun

Proč přijít: V ostrovském T-klubu to ožije. K tanci a poslechu tu zahraje a zazpívá Květa Teturová. Ta se ujme saxofonu a zpěvu. V minuulých dvou měsících absolvovala turné s německou kapelou v Portugalsku, Dubai, Maroku anebo v Texasu. Na klávesy jí doprovodí Jiří Špidra, který také zazpívá.



Divadlem bude znít rocková hudba

Kdy: v pátek 10. března od 19.30

Kde: Karlovy Vary

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Západočeská rocková skupina založená v roce 2016, s názvem Povodí Ohře, zahraje v karlovarském divadle Husovka. V roce 2018 vydala první eponymní album, které si vysloužilo ocenění Deska roku 2018 v rámci ceny Vinyla. Kapela uspěla i v dalších výročních anketách Apollo a Anděl. Kde se dostala do nominací v kategoriích Rock a Alternativa a elektronika.



Poutní mše svatá se uskuteční ve Skokách

Kdy: v neděli 12. března od 14.00

Kde: Žlutice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zveme vás do Skoků u Žlutic na Postní pouť, která je zároveň třetí nedělí postní. Evangelium nás zve do biblického Sycharu, dnešního Náblusu, k Jakubově studni. Setkání samařské ženy s Neznámým je předobrazem všech možných setkání nás lidí s Tím, který se ke každému z vás sklání s nepochopitelnou úctou a vnímavostí. Taková je ostatně i staletá zkušenost skokovských poutníků. Poutní mše svatá, je celebrovaná P. Vladimírem Slámečkou. Po ní pak následuje obvyklé poutnické setkání v sakristii u krbu. Kostel se otevírá pro veřejnost pouze při zvláštních příležitostech.



Připravili turistický průvod do Lokte

Kdy: v sobotu 11. března od 10.00

Kde: Doubí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Turistický pochod se uskuteční v Doubí na Karlovarsku. Sraz je v Doubí na parkovišti Svatošky a to v 10.00. Odtud se vydáte přes Svatošské skály pěšky směrem do Lokte. V Lokti dojdete na hrad Loket, kde se můžete po dlouhé cestě občerstvit a užít si prohlídku hradu. Ve 14.30 začne pohádka Divadla Dětí s názvem O Kvítkovi Vítkovi - Jak čmeláček vítal jaro. Po zhlédnutí vás vlak doveze v 16.42 zpět do Karlových Varů. Vstup na hrad včetně pohádky zdarma pouze pro účastníky turistického pochodu.



Sokolovsko:



V Lokti bude k poslechu jazzová hudba

Kdy: v sobotu 11. března od 18.00

Kde: Loket

Za kolik: 270 korun v předprodeji, 350 korun na místě

Proč přijít: V loketském kulturním domě Dvorana bude znít jazzová hudba. Uskuteční se tu totiž koncert s názvem Loketské jazzové jaro. Představí se tu Petr Kroutil & Pink Swing Praha. Ti tu zahrají současné hity ve swingových úpravách Petra Kroutila a jejich kvartetem s Daliborem Gondíkem. Chybět tu nebude ani kapela Brass Band Rakovník a nakonec tu zahraje i Two Towers HULU jazz band České Budějovice.



Hlavním cílem budou hry pro všechny

Kdy: v sobotu 11. března od 19:00

Kde: Sokolov

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Přijďte si se svými přáteli už počtvrté prověřit své vědomosti, důvtip a bystrost v Alfa kvízu. Ten se uskuteční v sokolovském ALfa music clubu. Jde o oblíbený formát pivních kvízů, kde se utkají mezi sebou týmy v soutěži na nejrůznější témata. Registrace týmu na jsou možné na emailu: andrea.moulisova@mdksokolov.cz. Jeden tým může tvořit 4 - 8 hráčů. Vítězný tým obdrží věcné ceny a účast na dalším Alfakvízu zdarma.



Chebsko:



Řeč bude o romantickém Mexiku

Kdy: v pátek 10. března od 17.30

Kde: Cheb

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jak vypadala cesta českých přírodovědců jižním Mexikem? To se dozvíte na unikátní přednášce s názvem Ivo Králíček: Mexiko – putování z hlavního města až na Yucatan. Přednášejícím je Ivo Králíček. Uslyšíte vyprávění, jakká byla cesta českých přírodovědců jižním Mexikem. Během přednášky navštívíte řadu přírodních zajímavostí, jako je například kaktusový les, tropický deštný les, ale i několik historických památek.



Děti si mohou vyrobit dárky na Velikonoce

Kdy: v sobotu 11. března od 13.00

Kde: Cheb

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Čas velikonoční se pomalu blíží a vy se opět můžete potkat u velikonočního tvoření v zajíčkové dílně. Ta se nachází v bývalé restauraci U Valdštejna na chebském náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Přijít vyrábět si ozdoby na Velikonoce mohou nejen děti, ale i dospělí.

Nachystali pro hosty oslavu MDŽ

Kdy: v sobotu 11. března od 16.00

Kde: Poustka

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Obec Poustka vás co nejsrdečněji zve na oslavu Mezinárodního dne žen, která se uskuteční v sále obecního úřadu. Můžete se těšit na vystoupení taneční skupiny Poustevníci.Občerstvení a další zábava je zajištěna.