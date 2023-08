Přinášíme vám velký přehled tipů na nejrůznější akce, které se o nadcházejícím víkendu budou konat v Karlovarském kraji. Podívejte se a nechte se inspirovat.

Ilustrační foto. | Foto: Se souhlasem VOC Znojmo

Karlovarsko:

Exkurze s převorem Augustinem

Kdy: sobota 19. srpna, první návštěva začíná v 10 a druhá ve 14 hodin.

Kde: Teplá, klášter

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Hroznatova akademie zve na návštěvy kláštera s otcem převorem Augustinem Kováčikem na téma klášterní život. Bude možnost zhlédnout i konventní kapli a oratoř, které nejsou běžně přístupné. Sraz účastníků v recepci Hroznatovy akademie. Akce je součástí projektu Monastýrování, na kterém akademie spolupracuje s kláštery v Plasích, Kladrubech, Zlaté Koruně a Oseku.

V Ostrově se koná 1. ročník Ostrovského festivalu vína

Kdy: sobota 19. srpna, od 13 hodin

Kde: Ostrov, klášterní areál

Za kolik: zdarma

Proč přijít: 1. ročník Ostrovského festivalu vína se uskuteční v Ostrově. Do města na úpatí Krušných hor se sjedou vinaři z různých vinařských podoblastí Čech a Moravy, aby tam představili to nejlepší ze své aktuální produkce. Chybět nebudou staří známí jako Vinařství Rauš či Modré vinařství, ale ani nové neznámé tváře. Součástí akce bude food zóna s rozmanitou nabídkou pokrmů a nápojů vhodných k vínu a také bohatý kulturní program. Vystoupí Cimbálová muzika Kyjovsko, kapela Crossband a DJ Michal Pácalt. Mluveným slovem budou provázet moderátor Luděk Holý a sommelier Zdeněk Kintr. Vstupné na akci bude zdarma. Víno se bude nalévat výhradně do festivalových sklenic, které budou k zakoupení přímo na místě za 100 korun.

Janotovi zahrají ve Skocích

Kdy: sobota 19. srpna, od 19.30 hodin

Kde: Skoky, poutní kostel navštívení Panny Marie

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Písničkář, básník a inspirátor Oldřich Janota je jedním z nejvýraznějších umělců, pohybujících se na české hudební scéně. Ve Skokách vystoupí v doprovodu své ženy Romany. Od jejich posledního koncertu ve Skokách spatřily světlo světa dvě nová alba - Vzpomínáš, méďo? a Zatlankou. Dobrovolným vstupným můžete podpořit provoz a další rozvoj poutního místa.

V Jáchymově zazní slavné filmové melodie

Kdy: pátek 18. srpna, od 19 hodin

Kde: Jáchymov, kostel sv. Jáchyma

Za kolik: vstupné pro účastníky 200 korun

Proč přijít: Interiér renesančního kostela sv. Jáchyma, vynikající akustika a Karlovarský symfonický orchestr, to je kombinace, které nelze odolat! Pod taktovkou Dominka Pernici se můžete těšit na skladby Vjezd gladiátorů, La la land, My Fair Lady, Ennio Morriconeho, Jaroslava Ježka, Eltona Johna, Karla Svobody, Johny Williamse a dalších. Vstupenky budou v prodeji pouze na místě.

Sokolovsko:

Vintířov ožije rockfestem

Kdy: sobota 19. srpna, od 14 hodin

Kde: Vintířov, tréninkové fotbalové hřiště

Za kolik: 150 korun v předprodeji a 200 korun na místě. Jako každý rok mají děti do 150cm výšky v doprovodu platící dospělé osoby, držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P vstupné zdarma.

Proč přijít: Další ročník Rockfestu Vintířov přivítá mimo jiné kapely Doctor P.P., Vision Days, Meat Mincer či Kohout plaší smrt.

V Lokti zahraje Orchestr Karla Vlacha

Kdy: sobota 19. srpna, od 17 hodin

Kde: Loket, amfiteátr

Za kolik: 790, 690, 590 korun (dle sektoru)

Proč přijít: Orchestr Karla Vlacha založený svým dirigentem v roce 1939 je nejstarším big-bandem v Evropě. Je bezpochyby jedním z nejvýznamnějších představitelů swingové, jazzové, taneční a populární hudby. Stojí za to jej slyšet.

Chebsko:

Slavnosti města Aše budou s novinkami

Kdy: sobota 19. srpna, od 13 hodin

Kde: Aš, pod kamennou rozhlednou na Vrchu Háj

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Slavnosti města Aše přinesou i řadu novinek, například After party v kempu, nebo bezplatný kyvadlový autobus, který bude návštěvníky svážet z města. Bohatý hudební a doprovodný program pro celou rodinu bude i letos zdarma. Slavnosti každoročně pořádá kulturní centrum LaRitma.

Víkend ve středověkém městě mohou lidé zažít na hradě Seberg

Kdy: sobota 19. a neděle 20. srpna, od 10. 30 hodin

Kde: Hrad Seberg

Za kolik: 150 korun dospělý

Proč přijít: Jak se žilo ve středověku? Co lidé tehdy jedli, jak se bavili? To se dozvědí návštěvníci hradu Seberg na akci nazvané Víkend ve středověkém městě.