Přinášíme vám velký přehled tipů na nejrůznější akce, které se o nadcházejícím víkendu budou konat v Karlovarském kraji. Podívejte se a nechte se inspirovat.

Kulturní sezona v loketském amfiteátru. | Foto: Deník / Lucie Žippaiová

Karlovarsko:

Kraj dokořán zve na den plný zábavy

Kdy: pátek 23. června, od 10 hodin

Kde: Karlovy Vary, areál krajského úřadu

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Krajský úřad pořádá už tradiční akci nazvanou Kraj dokořán. Bude to den plný zábavy, hudby, her a dobrého jídla i pití.

V Kostele vystoupí sbor z Velké Británie

Kdy: pátek 23. června, od 19 hodin

Kde: Karlovy Vary, kostel svaté Anny v Sedleci

Za kolik: vstup dobrovolný

Proč přijít: Smíšený pěvecký sbor Fairburn Singers ze Severního Yorkshiru pod vedením sbormistra Andrise Ugulise zazpívá písně všech žánrů od baroka po současnost.

Lomihnát se koná v sobotu v Počernech

Yolo zahraje nejslavnější filmové skladby

Kdy: sobota 24. června, od 19 hodin

Kde: Ostrov, zámecký park – u městské knihovny

Za kolik: vstupné 200 korun v předprodeji a 250 korun na místě

Proč přijít: Smyčcový kvartet Yolo hraje nejslavnější skladby filmového plátna. Program je připraven jako pocta k nedožitým 95. narozeninám Mistra Ennio Morriconeho. V programu zazní nejslavnější filmové melodie, které jsou známé nejen z filmů, ale i z rádií, přezpívaných do populárních skladeb, jako Tenkrát na Západě, Titanic, Mise a další.

Festival Top RoofTop rozezní Karlovy Vary

Kdy: sobota 24. června, od 14 hodin

Kde: Karlovy Vary, náměstí Dr. Milady Horákové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Náměstí Dr. Milady Horákové opanuje osmý ročník festivalu Top RoofTop. Zve na program s Flamengo Reunion Session, Madhouse Express či německými Filistine. Sobotní odpoledne přinese také tvořivé dílny pro rodiny s dětmi, přednášky či benefiční tetovací salon. Akce je zdarma, návštěvníci mohou festival podpořit na HitHitu a získat odměny.

Sokolovsko:

Roháči zahrají v Lokti, přijede i Kvinta

Kdy: sobota 24. června, od 18 hodin

Kde: Loket, terasa hotelu Bílý kůň

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Koncem sedmdesátých let Roháči dělali pravidelné pořady s názvem Čím dál víc na terase hotelu Bílý kůň v Lokti. Jako hosté tam vystoupili třeba Wabi Ryvola, kadaňská skupina Verumka a mnozí další. Tradici těchto večerů by rádi obnovili. A letos se trefili přímo do soboty 24. června, kdy má svátek Jan, což může mít své kouzlo. Pozvali jako hosta litvínovskou skupinu Kvinta. Roháči pak zahrají svůj klasický repertoár okořeněný několika písničkami z roháčského pravěku.

V Sokolově se uskuteční Barevný běh

Kdy: sobota 24. června, 15 až 18 hodin

Kde: Sokolov, Staré náměstí

Za kolik: online startovné 200 korun, na místě 300 korun

Proč přijít: Pro letošní rok organizátoři připravili hned několik novinek. Poběží se ještě krásnější trasou, než v letech předchozích. Nově nabízí dvě možnosti délky trasy, aby si každý mohl vybrat podle svých možností a sil. Budou to dva okruhy – jeden o délce 3 km, druhý 4,5 km. A barvou prý šetřit nebudou.

Chebsko:

Jazzové lázně otevře držitelka ceny Anděl

Kdy: pátek 23. června, od 18 hodin

Kde: Mariánské Lázně, hotel Lesní mlýn

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Do Mariánských Lázní se již po 22. vrací festival Jazzové lázně, který se uskuteční od 23. do 30. června a přinese různé podoby jazzu. Posluchači se mohou těšit na moderní jazz, dixieland, swing i alternativu, kterou si budou moci poslechnout zdarma na kolonádě. Festival zahájí držitelka ceny Anděl v kategorii Jazz z roku 2018 zpěvačka a violoncellistka Dorota Barová.

Na Krakonoši bude Slavnost letního slunovratu

Kdy: sobota 24. června od 13.30 hodin

Kde: Mariánské Lázně, Hotel Krakonoš

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Irská, skotská a bretaňská muzika zazní v sochařském pohádkovém ráji před hotelem Krakonoš v Mariánských Lázních, kde koná druhý ročník Slavností letního slunovratu. Zahraje skupina Jauvajs a skupina Alison Kraslice.