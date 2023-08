Přinášíme vám velký přehled tipů na nejrůznější akce, které se o nadcházejícím víkendu budou konat v Karlovarském kraji. Podívejte se a nechte se inspirovat.

Valdštejnské slavnosti v Chebu, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Jana Bežáková

Karlovarsko:

Zahrají vítězové klavírní soutěže Elevato piano

Kdy: neděle 27. srpna, od 18 hodin

Kde: Karlovy Vary, Lázně III

Za kolik: od 150 do 250 korun

Proč přijít: Karlovarský symfonický orchestr pořádá koncert vítězů klavírní soutěže Elevato piano. Zazní skladby Edvarda Griega, Wolfganga Amadea Mozarta, Roberta Schumanna a dalších známých skladatelů.

V Ostrově pobaví Čechomor

Kdy: pátek 25. srpna, od 18 hodin

Kde: Ostrov, zámecký park

Za kolik: 690 korun v předprodeji, 790 na místě

Proč přijít: Návštěvníci si připomenou 21 let od natočení filmu Rok ďábla netradičně – promítáním filmu s originálním hudebním doprovodem. "Zahrajeme všechny písničky z Roku ďábla živě spolu s promítáním oblíbených scén přímo za námi na pódiu. Jsem si jistý, že pro naše fanoušky i pro fanoušky filmu to bude skutečný zážitek. Takhle si připomeneme 21 let od premiéry filmu," říká kapelník Čechomoru Karel Holas.

Koná se komentovaná prohlídka kostela sv. Anny

Kdy: sobota 26. srpna, od 17 a od 18 hodin

Kde: Boží Dar, kostel sv. Anny

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Komentovaná prohlídka kostela sv. Anny odhalí historii hornického městečka Boží Dar, historií a současnost jednoho z nejvýše položených kostelů v ČR.

Sedlecké léto představí i mladé kapely

Kdy: sobota 26. srpna, od 16 hodin

Kde: Sedlec, amfiteátr

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Letošní multižánrovou část Sedlecké léto odehrají kapely THE FAKT END - domácí parta, která se dala dohromady ze zkušených borců tamní scény. Dále Rockeři z 2. patra - banda mladých kluků, nastupující generace rockerů, InSpiral - další mladá kapela nabitá nespoutanou energií a OFF TOPIC - další karlovarská parta, která zahraje jak rock, punk, tak big beat.

Sokolovsko:

Folková Ohře 2023 vypukne v pátek

Kdy: pátek 25. a sobota 26. srpna, od 14 hodin

Kde: Sokolov, tábořiště Dronte

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Folková Ohře 2023 se opět koná v Sokolově v tábořišti Dronte u řeky Ohře. V tábořišti je možné i přespat. V pátek se představí Sejfy, Mirek Paleček, X-tet, Devítka, Žamboši, Poutníci a Razam, v sobotu Alison, Choroši, Roháči, Strašlivá podívaná, Slunovrat, Nové struny, Ginevra a Pacifik.

V Lokti bude KISS party LIVE90s

Kdy: sobota 26. srpna, od 18 hodin

Kde: Loket, amfiteátr

Za kolik: od 790 do 1490 korun

Proč přijít: Na KISS party LIVE90s Loket 2023 zahrají DJ set 90's,Lunetic, Kiss Radio set, Alcazar, Loona a Rednex.

Chebsko:

Valdštejnské slavnosti ukáží i dobová řemesla

Kdy: pátek 25. a sobota 26. srpna, od 13 hodin

Kde: Cheb

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Další ročník velkolepých historických slavností s příjezdem Albrechta z Valdštejna do Chebu se uskuteční v pátek a v sobotu. Součástí bude bohatý kulturní program, dobová hudba, trh s převahou tradičních řemesel a další.

Královská harfa a kouzlo hoboje se koná v klášteře

Kdy: sobota 26. srpna, od 20 hodin

Kde: Teplá, klášter

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: V Modrém sálu kláštera se koná koncert Královská harfa a kouzlo hoboje. Zahrají Jan Adamus na hoboj a Zbyňka Šolcová na harfu. návštěvníci se mohou těšit na skladby G. Ph. Telemanna, G. F. Händela, J. S. Bacha, J. L. Dusíka, J. Iberta, C. Debussyho, C. Saint-Saense, B. Smetany, W. A. Mozarta, M. L. Tourniera, A. Dvořáka a další mistry.