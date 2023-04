Přinášíme vám velký přehled tipů na nejrůznější akce, které se o nadcházejícím víkendu budou konat v Karlovarském kraji. Podívejte se a nechte se inspirovat.

Yellow Sisters - Zvěřinec | Foto: Archiv kapely

Karlovarsko:

Zasmějete se u zábavné komedie

Kdy: v pátek 14. dubna od 19.30

Kde: Karlovy Vary

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Potřebujete se zbavit přehnaně milující přítelkyně? Nastěhujte si do bytu svého nejlepšího kamaráda. Pavel namluví Sofii, že jeho přítel Martin ztratil matku, a proto se k nim nastěhuje. Doufá, že Sofie situaci neunese a odejde. Martin se nastěhuje proti své vůli s tím, že je to na týden. Ztřeštěná francouzská komedie, jenž šikovně převrací klasické prvky komiky. To je divadelní hra s názvem Ani o den dýl, kterou uvidíte v Karlovarském městském divadle.

Divadlo předvede Krajinu zaječí

Kdy: v sobotu 15. dubna od 20.00

Kde: Karlovy Vary

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Punkový retro surrealismus, sen a rituál. O čem to je? Třeba o radosti z pouličních bitek a o znovunalezení osobní barevnosti. Inscenace Vanka Benderského a souboru Zaječí nazvaná Krajina zaječí bude k vidění v karlovarském divadle Husovka.

Vokální skupina zazpívá v několika stylech

Kdy: v neděli 16. dubna od 19.30

Kde: Karlovy Vary

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Vokální skupina Yellow Sisters využívá bohaté barvy ženských hlasů ve skladbách inspirovaných africkými lidovými písněmi, americkým soulem, karibským reggae a mnoha jinými žánry. Yellow Sisters jsou čtyři zpěvačky, čtyři hlasy, čtyři duše, čtyři přístupy, jak uchopit melodii, rytmus, náladu a vytvořit hudbu. Yellow Sisters svými hlasy, harmoniemi a rytmy prochází s lehkostí, radostí a nadhledem napříč žánry. Akce se odehraje v Galerii umění v Karlových Varech.

Pro děti jsou nachystány pohádkové příběhy

Kdy: v neděli 16. dubna od 15.00

Kde: Karlovy Vary

Za kolik: Od 90 korun

Proč přijít: Slavné pohádkové příběhy jičínského ševce Rumcajse a jeho přátel autora Václava Čtvrtka pro činohru zdramatizovala Jana Galinová. Písničky napsal Jan Turek, autory scény jsou Jurij Galin a malířka Sylva Prchlíková, kostýmy inspirované Pilařovými ilustracemi navrhla Dagmar Březinová, choreografii udělala Dana Morávková. Představení bude k vidění v Karlovarském městském divadle.

Sokolovsko:

V klubovně zazní rozličné rytmy

Kdy: v sobotu 15. dubna od 19.00

Kde: Chodov

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: O víkendu rozezní novou hudební klubovnu Čtyřku v Chodově trojice atypických hudebních uskupení. Těšit se lze na melancholické nálady, hlukové stěny i tepot srdce v nejvyšších obrátkách. Jako první vystoupí oneman projekt Cryfish z Prahy, který přetavuje svou instrumentální dovednost v nápadité emotivní riffy a nálady. Po něm se objeví rovněž pražské uskupení Schrödingerova kočka. Kapela hraje v podobném duchu, ale se saxofonem dostávají její písně více big beatový nádech. Večer uzavře partička The Much Better z Liberce. Jejich hardcore určitě potěší každého milovníka rychlejších temp a obratů na hmatníku.

V kulturním domě zahraje několik kapel

Kdy: v sobotu 15. dubna od 18.00

Kde: Loket

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: Hromadný koncert proslulých i začínajících folkových kapel bude k poslechu v Kulturním domě Dvorana v Lokti. Vojta Kiďák Tomáško opět oslaví své narozeniny ve Dvoraně. Tentokrát si s ním zahrají Nezmaři, Sluníčko a Ty&My. Je to navázání na pilotní akci, která se uskutečnila ve Dvoraně v roce 2022, kdy loketský rodák a především folkový zpěvák Vojta Kiďák Tomáško slavil své 75. narozeniny folkovým koncertem. Při něm vznikla myšlenka na propojení zkušených hudebníků, kteří dají při svém koncertě příležitost představit se před stejným publikem hudebníkům, kteří začínají či nejsou ještě tak zkušení a proslulí.

Chebsko:

V divadle bude k vidění drama

Kdy: v sobotu 15. dubna od 19.00

Kde: Cheb

Za kolik: Od 170 do 200 korun

Proč přijít: Drama ze života žen z ortodoxní židovské komunity bude k vidění v Západočeském divadle v Chebu. Rituální lázeň, v níž se věřící židovské ženy pravidelně očisťují, se ve hře izraelské dramatičky stává prostorem, v němž se potkají ženy různých osudů, povah, zkušeností a představ o životě a víře. V napínavém finále musí skupina osmi žen volit – budou nadále tolerovat příkoří, nebo se pokusí vzepřít svazujícím pravidlům svého společenství? Hra nese název Mikve.

V knihovně promítnou dokumentární filmy

Kdy: v pátek 14. dubna od 18.00

Kde: Františkovy Lázně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pásmo dokumentárních filmů bude možné zhlédnout ve františkolázeňské knihovně. Bude se tam konat promítání dokumentárních filmů se sportovní outdoorovou tématikou, jako jsou kola, horolezectví, voda, túry a další. Pokud vás tato tématika zajímá, nenechte si promítání ujít.