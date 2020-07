Strašidlo cantervillské

KDY: 11. července od 21 hodin

KDE: zámek Kynžvart

ZA KOLIK: 490 Kč v předprodeji, 590 Kč na místě

Divadelní komedie Oscara Wilda Strašidlo cantervillské, hraná na nádvořích hradů a zámků, má namířeno i na zámek Kynžvart. Pokud si nechcete nechat ujít známý příběh s opravdovými herci a živým strašidlem, zajistěte si včas vstupenky a vypravte se sem v sobotu 11. července. Hrát budou například Martin Zounar, Martin Pošta nebo Bára Štěpánová. Vstupenky lze zakoupit online za 490 Kč na stránce strasidlonazamku.cz/vstupenky/, na místě pak za 590 korun. Představení začíná v 21 hodin.

SpaRun Mariánské Lázně

KDY: 11. července od 11 hodin

KDE: start a cíl: areál Viktoria Mariánské Lázně

ZA KOLIK: startovné: dospělí při registraci a platbě online 100 Kč, na místě 200 Kč; děti předem zdarma, na místě 50 Kč



Již 8. ročník závodu SpaRun Mariánské Lázně je připraven na sobotu 11. července. Start i cíl jednotlivých kategorií je v areálu Viktoria v Mariánských Lázních. Stejné jako v uplynulých letech budou trasy závodů, a to jak toho hlavního na 6400 metrů lázeňským centrem, tak i těch dětských na 400, 1000 a 1400 metrů lázeňským parkem. Veškeré podrobnosti, letošní novinky, propozice i možnost registrace na sparun.wz.cz. Registrace je už spuštěna, potrvá do 9. července. Akce má i své facebookové stránky, kde můžete sledovat všechny nové informace k závodu.

Mezinárodní festival kresleného humoru

KDY: 6.-11. července (doprovodný program 10. a 11.7.)

KDE: Národní třída, Františkovy Lázně



Festival se skládá z výstavní a hodnotící části, která bude probíhat ve dnech 6. – 11. 7. 2020. Všechny kreslené vtipy budou v těchto dnech vystaveny na Národní třídě a kromě odborné poroty budou moci svoji cenu udělit i diváci a návštěvních Františkových Lázních. Ve dnech 10. a 11. 7. bude festival doplněn o bohatý kulturní program, pro všechny občany a návštěvníky lázní spojený s vyhlášením vítězů v jednotlivých kategoriích. V rámci doprovodného programu vystoupí například Bluetet, Laura a její tygři nebo Xindl X.

Letní kino Lázně Kynžvart

KDY: 10. července od 20 hodin

KDE: letní kino Lázně Kynžvart

ZA KOLIK: zdarma



Letní kino, tentokrát jako "předvoj" poutě, připravilo na pátek město Kynžvart. Nabídne film Zrodila se hvězda - americké romantické drama a muzikál z roku 2018. "Máme pro vás připraveno posezení, čerstvý kinopopcorn, točené kinopivo, točenou kinokofolu, párek v rohlíku, prostě pohodička pod širým nebem," zvou pořadatelé. Otevírá se ve 20 hodin, projekce začíná cca ve 21.30, jakmile se setmí.

Noční komentovaná prohlídka hradu Seeberg

KDY: 11. července od 21 hodin

KDE: hrad Seeberg, Poustka

ZA KOLIK: 120 Kč



Již tradičně nabídne hrad Seeberg také letos návštěvníkům noční prohlídky s kastelánkou. Každý rok mají své téma, letos se podíváte do dob nedávno minulých – období od 2. světové války do znovuotevření hradu v roce 1990. Toto období bylo pro hrad téměř likvidační, díky nadšení skupiny dobrovolníků, kterým nebyly osudy kulturních památek lhostejné, mělo šťastný konec. Návštěvníky možná překvapí, jaké události hrad v tomto období provázely. Prázdninové noční prohlídky se konají až do konce srpna od 21 hodin. Cena prohlídky je 120 Kč a je nutná telefonická rezervace na číslech 351 011 990 / 607 878 398 nebo e-mailem seeberg@muzeumfl.cz.

Do amfiteátru přijedou No Name

KDY: 10. července od 18 hodin

KDE: amfiteátr Loket

ZA KOLIK: 490 Kč v předprodeji, 590 Kč na místě



Léto v přírodním amfiteátru pod hradem Loket pokračuje v pátek 10. července. Tentokrát si na své přijdou fanoušci kapely No Name. Na pódiu by se tihle sympaťáci ze Slovenska měli objevit ve 20 hodin. Před nimi bude od 18 hodin amfík patřit dalšímu Slovákovi – Adamu Ďuricovi. Amfiteátr se otevírá už v 17 hodin. Vstupenky v předprodeji koupíte za 490 korun, na místě o stovku dráž. Ale pozor! Počet vstupenek je stále omezený.