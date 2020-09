Festival piva

KDY: 11. a 12. září

KDE: Krajinka Cheb

ZA KOLIK: 150 Kč jeden den, 200 Kč dva dny

Náhradní termín Festivalu piva je tu. Milovníci pěnivého moku si ho užijí o víkendu 11. a 12. září v chebské Krajince. Jak říkají organizátoři – vracíme pivní kulturu do města, kam patří. A co vás o víkendu čeká? Bohatý hudební program v podání například kapel The Plastic People of The Universe, Brutus či Krucipüsk, široká nabídka pivovarů a i něco dobrého k jídlu. Areál Krajinky provoní chmelové speciality společně s výborným jídlem. Vstupenky na jeden den vás přijdou na 150, na oba dny pak na 200 korun.

Pavel Šporcl zahraje se symfoniky

KDY: 12. září od 19 hodin

KDE: Západočeské divadlo Cheb

ZA KOLIK: 450 a 500 Kč



Slavnostní koncert ke Dnům evropského dědictví bude v Západočeském divadle v Chebu pod taktovkou houslového virtuosa Pavla Šporcla a Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně. Pavel Šporcl je český houslový virtuos světového renomé, přímý pokračovatel slavné tradice české houslové školy. Charismatický umělec v Chebu není poprvé a náročný koncert polského básníka houslí Henryka Wieniawského si v provedení jeho známých modrých houslí z dílny mistra Jana Špidlena místní publikum jistě nenechá ujít. V druhé půli koncertu zazní jedna z vrcholných symfonií Antonína Dvořáka, zvukově bohatá, vášnivá, na jedné straně dramatická, na druhé hluboce intimní, v pořadí sedmá symfonie v tónině d moll. Celý koncert bude řídit bývalý šéfdirigent ZSO Stanislav Bogunia. Vstupenky stojí 450 a 500 Kč.

Rock Night rozezní sady Míru

KDY: 12. září od 15 hodin

KDE: Sady Míru Aš

ZA KOLIK: 280 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě



Druhá sobota v září je v ašských sadech Míru tradičně určena rocku. Pro příznivce ostřejší muziky připravil kulturní dům LaRitma v amfiteátru „Saďák“ open air akci s dobrou muzikou, dobrým pivem a jídlem. Uvidíte a uslyšíte 4 kapely, a to Vilém Čok + Bypass, Loco-Loco, Atomic a The Wild Roots. Těšit se můžete na piva z lokálních pivovarů Krušnohor (hlavní partner akce) či Chodovar, dobré jídlo, případně další alko či nealko nápoje. Vstupenky budou slosovatelné a pro výherce budou připraveny zajímavé ceny. Cena vstupenek v předprodeji je 280 Kč, na místě pak 350 Kč. Online také na www.laritma.cz.

Den s IZS v lázeňském parku

KDY: 12. září od 15 hodin

KDE: Lázeňský park Lázně Kynžvart

ZA KOLIK: zdarma



Den s integrovaným záchranným systémem můžete se svými dětmi prožít v lázeňském parku v Lázních Kynžvartu v sobotu 12. září od 15 hodin. Připraveny jsou ukázky hasičské techniky či Policie ČR. Chybět nebude ani zdravotnická záchranná služba, vojenská technika či Royal Rangers. Na své si přijdou i milovníci psů, uvidí, jak probíhá výcvik služebního psa. U lázeňské kavárny bude přichystáno i grilování.

Premiéra v chebském divadle – Znovusjednocení Korejí

KDY: 11. a 12. září od 19 hodin

KDE: Západočeské divadlo Cheb, studio d

ZA KOLIK: 180 Kč



Západočeské divadlo Cheb, studio d vás o víkendu 11. a 12. září zve na plánované premiéry hry Joëla Pommerata Znovusjednocení Korejí. Nabídne mozaiku komických i melancholických příběhů, které dohromady skládají barvitý obraz různých podob lásky v moderním světě. Od lásky vášnivé po lásku platonickou, od lásek rodičovských po celoživotní přátelství, od lásky k nenávisti a zpátky. Začíná se v 19 hodin.

Retrohrátky v bečovské zahradě

KDY: 13. září od 14 hodin

KDE: Bečovská botanická zahrada

ZA KOLIK: dle ceníku vstupného: dospělí 60 Kč, zlevněné 40 Kč, permanentkáři zdarma



Netradiční akce – Retrohrátky – je na programu v neděli v Bečovské botanické zahradě. Zábavný program a pro někoho vzpomínání na hry z dětství jsou připraveny od 14 do 17 hodin. K poslechu a tanci bude hrát BugrBand aneb písně, které znáte, tak jak je neznáte. Kromě tradičního občerstvení budou i Věrčiny bramboráky. Vstupné je dle běžného ceníku zahrady, držitelé permanentních vstupenek mají vstup zdarma.V případě nepříznivého počasí se akce ruší.