Název akce O princezně, Luciášovi a makových buchtách

KDY: 12. ledna od 15 hodin

KDE: Západočeské divadlo Cheb

ZA KOLIK: 130 Kč, 100 Kč

O princezně, Luciášovi a makových buchtách. Takový je název divadelního představení pro děti. Je to klasická, romantická pohádka pro děti od 3 do 11 let. Pojednává o princezně Albertině, která by se ráda vdávala, o čertovi Luciášovi, vrchním správci pekelného nepořádku.

Název akce Novoroční koncert

KDY: 12. ledna od 16 hodin

KDE: knihovna Teplá

ZA KOLIK: dobrovolné



Novoroční koncert si užijí posluchači z Teplé a okolí. O příjemný zážitek se postará v neděli 12. ledna Smyčcové kvarteto z Mariánských Lázní ve složení Karel Sedlák, Jana Sedláková, Zdeněk Peška a Petr Šustek. Koncert začíná v 16 hodin v knihovně města Teplá. Vstupné na akci je dobrovolné